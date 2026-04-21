Rożnów jest jedną z najsławniejszych wsi w województwie małopolskim. Znajduje się w powiecie nowosądeckim, w gminie Gródek nad Dunajcem, na terenie Pogórza Rożnowskiego, nad Jeziorem Rożnowskim. Zarówno wzniesienie, jak i akwen, biorą swoją nazwę od tej miejscowości. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku, na którego dane powołuje się portal Polska w Liczbach, liczba ludności we wsi wynosi 1 863, z czego 50,7 proc. mieszkańców stanowią kobiety, a 49,3 proc. ludności to mężczyźni. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa nowosądeckiego.

Pierwsze wzmianki o Rożnowie pochodzą z XIII wieku. Wówczas wieś była własnością możnych rodów. Jeszcze w XIII wieku zarządzający tamtejszymi dobrami Gryfici postawili w Rożnowie strażnicę, która po upływie stulecia pozostawała własnością Rożenów herbu Gryf. W latach 1350-1370 została przebudowana przez Piotra Rożena w zamek, będący kamienną budowlą w stylu gotyckim. W 1426 roku twierdza należała do sławnego rycerza Zawiszy Czarnego. Kolejnymi włodarzami Rożnowa był ród Wydżgów, a następnie, w drugiej połowie XV wieku, przeszedł w ręce rodu Tarnowskich. Około 1568 roku hetman wielki koronny Jan Amor Tarnowski rozpoczął budowę drugiej twierdzy, co spowodowało, że zamek zaczął popadać w ruinę.

Do niecodziennego wydarzenia doszło w Rożnowie w XVII wieku. Wówczas wieś zamieszkiwał członek wspólnoty braci polskich Andrzej Wiszowaty. Sprawował on funkcję ministra zboru i kaznodziei. Właśnie wtedy doszło do zamiany rożnowskiego zamku w zbór ariański. Wiosną 1660 na zamku kasztelana wojnickiego Jana Wielopolskiego doszło do teologicznej dysputy, w której wybitnym intelektem wykazał się duchowny. Kasztelan zaproponował mu wieś Gródek, ale warunkiem było jego przejście na religię katolicką. Kaznodzieja odmówił i został przepędzony z ziem polskich mocą uchwały sejmowej skazującej arian na wygnanie. Udał się do Amsterdamu, gdzie zmarł w 1678 roku.

W Rożnowie znajduje się wiele obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego. Są to: ruiny zamku; fortyfikacje renesansowe: beluard, mur kurtynowy, dom bramny; dwór, park; kościół pw. św. Wojciecha BM. oraz drewniany kościół ufundowany w 1661 roku przez Jana Wielopolskiego.

