Już nie Zakopane. To miasto będzie hitem wakacyjnym Polaków

Wakacje 2026. Polacy zmieniają kierunki podróży

Przez wiele lat w polskiej turystyce górskiej dominowało jedno, niemal oczywiste miejsce - Zakopane. To tam kierowały się największe wakacyjne i weekendowe tłumy, a miasto stało się symbolem wypoczynku w polskich Tatrach. Z czasem jednak jego popularność zaczęła mieć także drugą stronę: przepełnione szlaki, wysokie ceny i duży komercyjny ruch sprawiły, że część turystów zaczęła szukać alternatyw. Nic więc dziwnego, że większą uwagę zaczęła przyciągać Szczawnica, oferująca bardziej kameralny klimat i zupełnie inny rytm wypoczynku.

Pieniny zamiast tłumów na Krupówkach

Zmiana trendów w polskiej turystyce górskiej jest wyraźna. Coraz więcej osób rezygnuje z przepełnionych kurortów na rzecz mniejszych miejscowości, gdzie można realnie odpocząć. Szczawnica idealnie wpisuje się w ten zwrot:

leży w dolinie Dunajca w otoczeniu Pienin i Beskidu Sądeckiego

jest uzdrowiskiem z tradycjami i spokojniejszym rytmem życia

oferuje góry, ale bez wielkomiejskiego tłumu.

Połączenie natury i kameralności sprawia, że coraz częściej mówi się o niej jako o "nowej, lepszej alternatywie dla Zakopanego". Zdjęcia miejscowości znajdziecie w galerii poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

"Nowe Zakopane" wybrane. Szczawnica zyskuje na popularności

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Co ciekawego w Szczawnicy?

Jednym z największych atutów Szczawnicy jest oczywiście dostęp do Przełomu Dunajca – jednego z najbardziej malowniczych odcinków rzeki w Polsce. Turyści chętnie wybierają się na spływy Dunajcem, które pozwalają zrelaksować się i podziwiać wyjątkowe widoki w niecodzienny sposób.

Dużą popularnością cieszy się również kolej linowa na Palenicę, skąd rozciąga się panorama na Pieniny, Beskid Sądecki, a przy dobrej pogodzie także Tatry. Na miejscu dostępne są szlaki piesze i rowerowe, w tym trasy prowadzące na Trzy Korony czy Sokolice, które oferują jedne z najbardziej charakterystycznych widoków w regionie.

Sama miejscowość zachowała uzdrowiskowy klimat – z pijalniami wód mineralnych, historycznym deptakiem i spokojną, wypoczynkową atmosferą, która wyróżnia ją na tle bardziej zatłoczonych kurortów.

To niedoceniane uzdrowisko w Polsce. Wypoczywał w nim Henryk Sienkiewicz