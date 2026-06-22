Już nie Zakopane. To miasto będzie hitem wakacyjnym Polaków

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-06-22 17:40

Jeszcze kilka lat temu pierwszym skojarzeniem z polskimi górami były Krupówki i Zakopane. Dziś jednak coraz więcej turystów szuka czegoś spokojniejszego, bardziej autentycznego i mniej zatłoczonego. W sezonie wakacyjnym 2026 na prowadzenie wysuwa się mało znane miasto w Małopolsce, w którym swego czasu bywał Henryk Sienkiewicz.

Wakacje 2026. Polacy zmieniają kierunki podróży

Przez wiele lat w polskiej turystyce górskiej dominowało jedno, niemal oczywiste miejsce - Zakopane. To tam kierowały się największe wakacyjne i weekendowe tłumy, a miasto stało się symbolem wypoczynku w polskich Tatrach. Z czasem jednak jego popularność zaczęła mieć także drugą stronę: przepełnione szlaki, wysokie ceny i duży komercyjny ruch sprawiły, że część turystów zaczęła szukać alternatyw. Nic więc dziwnego, że większą uwagę zaczęła przyciągać Szczawnica, oferująca bardziej kameralny klimat i zupełnie inny rytm wypoczynku.

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Pieniny zamiast tłumów na Krupówkach

Zmiana trendów w polskiej turystyce górskiej jest wyraźna. Coraz więcej osób rezygnuje z przepełnionych kurortów na rzecz mniejszych miejscowości, gdzie można realnie odpocząć. Szczawnica idealnie wpisuje się w ten zwrot: 

  • leży w dolinie Dunajca w otoczeniu Pienin i Beskidu Sądeckiego
  • jest uzdrowiskiem z tradycjami i spokojniejszym rytmem życia
  • oferuje góry, ale bez wielkomiejskiego tłumu.

Połączenie natury i kameralności sprawia, że coraz częściej mówi się o niej jako o "nowej, lepszej alternatywie dla Zakopanego". Zdjęcia miejscowości znajdziecie w galerii poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

"Nowe Zakopane" wybrane. Szczawnica zyskuje na popularności

Pasterze w tradycyjnych strojach kierujący stadem owiec, przemierzającym drogę w górskiej miejscowości. Scena nawiązuje do dziedzictwa i lokalnej kultury Pienin, które wraz ze Szczawnicą zyskują popularność. Więcej o nowym hicie wakacyjnym przeczytasz na naszym portalu.
Galeria zdjęć 7

Co ciekawego w Szczawnicy?

Jednym z największych atutów Szczawnicy jest oczywiście dostęp do Przełomu Dunajca – jednego z najbardziej malowniczych odcinków rzeki w Polsce. Turyści chętnie wybierają się na spływy Dunajcem, które pozwalają zrelaksować się i podziwiać wyjątkowe widoki w niecodzienny sposób. 

Dużą popularnością cieszy się również kolej linowa na Palenicę, skąd rozciąga się panorama na Pieniny, Beskid Sądecki, a przy dobrej pogodzie także Tatry. Na miejscu dostępne są szlaki piesze i rowerowe, w tym trasy prowadzące na Trzy Korony czy Sokolice, które oferują jedne z najbardziej charakterystycznych widoków w regionie.

Sama miejscowość zachowała uzdrowiskowy klimat – z pijalniami wód mineralnych, historycznym deptakiem i spokojną, wypoczynkową atmosferą, która wyróżnia ją na tle bardziej zatłoczonych kurortów.

To niedoceniane uzdrowisko w Polsce. Wypoczywał w nim Henryk Sienkiewicz

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