Potężne burze i ulewy nad Polską. RCB wysłał alert do mieszkańców 14 województw

Alert RCB wysłany. Zagrożenie burzami i silnym wiatrem

Niepokojące przewidywania meteorologiczne dla naszego kraju stają się faktem. W czwartek rozesłano ostrzeżenia z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Z komunikatu wynika, że w dniach 6 i 7 sierpnia należy spodziewać się gwałtownych zjawisk atmosferycznych, w tym burz, intensywnych opadów deszczu oraz porywistego wiatru. Ponadto instytucja ostrzega o ryzyku przerw w dostawie energii elektrycznej i zaleca unikanie otwartych przestrzeni.

Wiadomość z ostrzeżeniem trafiła do mieszkańców następujących regionów:

województwa podkarpackiego,

województwa lubelskiego,

województwa dolnośląskiego,

województwa opolskiego,

województwa śląskiego,

województwa świętokrzyskiego,

województwa małopolskiego,

województwa warmińsko-mazurskiego,

województwa podlaskiego,

województwa mazowieckiego,

województwa łódzkiego,

województwa kujawsko-pomorskiego,

wybranych obszarów województwa pomorskiego (w tym powiatów: gdańskiego, Gdańska, kwidzyńskiego, malborskiego, nowodworskiego, starogardzkiego, sztumskiego i tczewskiego),

części województwa wielkopolskiego (obejmującej powiaty: gnieźnieński, gostyński, jarociński, kaliski, miasto Kalisz, kępiński, kolski, miasto Konin, koniński, kościański, krotoszyński, leszczyński, miasto Leszno, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, miasto Poznań, poznański, rawicki, słupecki, średzki, śremski, turecki, wągrowiecki oraz wrzesiński).

Przewidywania na kolejne godziny nie napawają optymizmem. Z danych IMGW wynika, że wyładowania atmosferyczne mogą pojawić się przede wszystkim na północy, północnym wschodzie, a także w centralnej i południowej Polsce. Na południowym wschodzie kraju słupki rtęci mogą poszybować nawet do 38-39 stopni Celsjusza. Podczas burz wiatr może osiągać prędkość do 90 km/h. Wiele wskazuje na to, że trudne warunki pogodowe utrzymają się dłużej.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️"Pogoda: dziś i jutro (06/07.08) prognozowane burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni."Alert RCB wysłano do odbiorców przebywających na terenie:▪️woj. podkarpackiego;▪️woj.… pic.twitter.com/3w6syAjuWb— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) August 6, 2026

Piątkowe prognozy: kontynuacja burzowej aury

Z komunikatu rozesłanego przez RCB wynika, że groźna pogoda będzie towarzyszyć nam aż do piątku. Potwierdzają to również analizy przygotowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Specjaliści zapowiadają, że we wschodniej i południowo-wschodniej Polsce niebo będzie mocno zachmurzone, choć możliwe są przejaśnienia, a także przelotne deszcze i burze, którym miejscami może towarzyszyć grad.

Instytut informuje ponadto o możliwości wystąpienia słabych, przelotnych opadów deszczu w północnej części kraju. Podczas burz może spaść od 20 do 35 litrów wody na metr kwadratowy. Znacznej poprawy aury możemy spodziewać się dopiero w weekend.

Zmiana pogody zapowiadana na weekend

Wraz ze zbliżaniem się do końca pierwszej dekady sierpnia pogoda w Polsce powinna się ustabilizować. Według aktualnych modeli meteorolodzy zapowiadają przerwę od gwałtownych burz i intensywnych opadów. W dniu 8 sierpnia termometry wskażą maksymalnie od 20 stopni w rejonie Podlasia do około 25 stopni na południu. Pod koniec weekendu na zachodzie kraju mogą powrócić wysokie temperatury, jednak nie przekroczą one 32-33 stopni Celsjusza.

Informacje pogodowe dla Polski będą na bieżąco aktualizowane w oddziałach internetowych Radia ESKA i na naszych antenach.

Ekstremalne rekordy pogodowe w Polsce Pytanie 1 z 10 Najwyższa temperatura powietrza została zanotowana w Prószkowie w woj. opolskim. Ile wynosiła? 40,2 °C 45,8 °C 47,1 °C Następne pytanie