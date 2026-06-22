To miasto było kiedyś wsią. Wyrobami tamtejszych kowali zachwycała się cała Polska

Sułkowice są jednym z najpiękniejszych miast w województwie małopolskim. Leżą w powiecie myślenickim, w gminie miejsko-wiejskiej Sułkowice, w dolinie rzeki Harbutówki oraz dolinach uchodzących do niej potoków: Jastrząbka, Lubianka i Jasieniczanka. Miasto jest położone w niezwykle malowniczym otoczeniu, którym są cztery pasma wzgórz: Wzgórza Lanckorońskie, Pasmo Bukowca i Pasmo Barnasiówki należące do Pogórza Wielickiego oraz Pasmo Babicy należące do Beskidu Makowskiego. Sułkowice to również jeden z ośrodków wchodzących w skład aglomeracji krakowskiej. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) z 1 stycznia 2024 roku w mieście mieszka 6464 osób. W latach 1975-1998 miasto należało administracyjnie do województwa krakowskiego.

Pierwsze wzmianki o Sułkowicach pochodzą z XII wieku. Ich istnienie odnotowano już w 1136 roku. Kolejną datą w historii miejscowości jest 1245 roku. Od 1410 roku aż do drugiej połowy XVIII wieku ówczesna wieś wraz z pobliskimi wsiami należała do starostwa niegrodowego w Lanckoronie. Miejscowa ludność trudniła się początkowo rolnictwem, ale z biegiem lat zaczęła zajmować się kowalstwem. Osiągnęła w tym prawdziwe mistrzostwo, a wyroby sułkowickich kowali stały się sławne w całej Polsce. Zapotrzebowanie na nie było tak ogromne, że w drugiej połowie XIX wieku w miejscowości było około tysiąca kowali.

W Sułkowicach znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego. Są to: ogrodzenie kościoła parafialnego z kapliczkami i posągami przy wejściu do św. Jana Nepomucena i św. Floriana oraz kaplica pw. św. Zofii z otoczeniem. Zabytkową budowlą jest też synagoga z XIX wieku.

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Tak wyglądają Sułkowice, jedno z najpiękniejszych miast w Małopolsce [GALERIA]

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