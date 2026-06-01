Nie żyje Zdzisław Badura. "Odszedł od nas człowiek wyjątkowy"

Nie żyje Zdzisław Badura

Jak przypomniał Onet, Zdzisław Badura trwale zapisał się w historii rodzimego biznesu jako twórca niezwykle popularnej marki obuwniczej Badura. Historia tego biznesu sięga jeszcze końca lat 70. Oprócz tego przedsiębiorca założył również Hotel Badura w Wadowicach i to właśnie jego pracownicy postanowili oficjalnie poinformować o tej wielkiej stracie za pośrednictwem mediów społecznościowych.

W opublikowanym komunikacie załoga w poruszających słowach wspomina swojego cenionego przełożonego. "Był nie tylko szefem, ale przede wszystkim wspaniałym człowiekiem - człowiekiem zasad, kultury i szacunku do drugiego człowieka. Dla wielu z nas był mentorem, autorytetem i inspiracją. Prowadził swój biznes z ludźmi i dla ludzi, zawsze stawiając na uczciwość, relacje oraz wzajemne zaufanie. Pozostanie w naszej pamięci jako osoba, która swoim podejściem do życia i pracy pozostawiła trwały ślad w sercach wielu osób. Dzięki niemu to miejsce stało się czymś więcej niż firmą - stało się społecznością ludzi" - czytamy.

Kolejny komunikat opublikowany przez współpracowników biznesmena dostarczył informacji o planowanej uroczystości pogrzebowej. W najbliższą środę, 3 czerwca, bliscy i przyjaciele zmarłego zgromadzą się o godzinie 14:30 w parafii pw. Niepokalanego Serca NMP zlokalizowanej w Stanisławiu Górnym, by wspólnie odmówić różaniec. Po modlitwie, o godzinie 15:00, kapłani rozpoczną sprawowanie mszy świętej żałobnej.

Zdzisław Badura odszedł w wieku 74 lat.

