Królowa Górna to jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce. Kiedyś mieszkańcy musieli ją sprzedać

Królowa Górna jest jedną z najpiękniejszych wsi w województwie małopolskim. Znajduje się w powiecie nowosądeckim, w gminie Kamionka Wielka. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku, na którego dane powołuje się portal Polska w Liczbach, liczba ludności we wsi to 932 z czego 48,9 proc. mieszkańców stanowią kobiety, a 51 proc. ludności to mężczyźni. W latach 1975-1998 należała administracyjni do województwa nowosądeckiego.

Pierwsze wzmianki o Królowej Górnej pochodzą z pierwszej połowy XVI wieku. Wówczas była to polska wieś królewska starostwa sądeckiego w powiecie sądeckim województwa krakowskiego. Jednak w 1542 roku, wskutek intensywnego osadnictwa wołosko-ruskiego, wszyscy mieszkańcy miejscowości otrzymali nakaz odsprzedaży swych ziem wraz z zabudowaniami za 10 grzywien. Dowodem na to jest zapis znajdujący się w lustracji królewszczyzn z 1581 roku. Mowa w nim o wołoskiej wsi Królowej, liczącej 12 półdworzyszczy wołoskich, a także łan sołtysi i popa. Zamieszkujący ją wcześniej Polacy przenieśli się kilka kilometrów na zachód, gdzie wzdłuż potoku Królówka założyli wieś Królowa Polska.

Najcenniejszym zabytkiem w Królowej Górnej jest dawna greckokatolicka cerkiew Narodzenia Bogurodzicy z 1815 roku. Po 1947 roku, wskutek przeprowadzenia na tamtejszych ziemiach akcji „Wisła”, świątynia została przejęta i użytkowana przez rzymskokatolicką Parafię Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Królowej Górnej. Cerkiew wpisano na listę zabytków województwa małopolskiego w 1964 roku. Jest również jednym z najpiękniejszych tego typu obiektów na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce.

