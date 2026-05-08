W Krakowie wprowadzono nowy ceremoniał otwierania Bramy Kleparskiej w Barbakanie, odbywający się codziennie (oprócz poniedziałków) po godz. 10.

W ceremonii biorą udział strażnicy miejscy, hejnalista oraz pracownik Muzeum Krakowa, którzy po przejściu od Kościoła Mariackiego otwierają bramę do Barbakanu przy dźwiękach melodii "Cracovia Civitas" około godz. 10:20.

Inicjatywa nawiązuje do XVIII-wiecznego zwyczaju otwierania bram miasta i ma symbolizować Kraków jako miasto otwarte i dostępne dla wszystkich.

Nowa atrakcja turystyczna w Krakowie. Nawiązuje do starej tradycji

Ceremonialne otwieranie Bramy Kleparskiej, prowadzącej do Barbakanu, to inicjatywa, która nawiązuje do dawnego, XVIII-wiecznego zwyczaju. Porozumienie w sprawie „przywrócenia Ceremoniału Otwierania Bram Miasta w krakowskim Barbakanie” zostało podpisane przez dyrektora Muzeum Krakowa, Michała Niezabitowskiego, komendanta miejskiego PSP w Krakowie, Arkadiusza Kielina, komendanta Straży Miejskiej, Zbigniewa Ulmana, oraz prezesa organizacji turystycznej Kraków Tourism Alliance, Grzegorza Soszyńskiego.

Zgodnie z ustaleniami, codzienna procedura rozpoczyna się po hejnale o godzinie 10:00. Hejnalista, w towarzystwie dwóch strażników miejskich oraz pracownika Muzeum Krakowa, przejdzie od kościoła Mariackiego przed Bramę Floriańską. Po oddaniu tam symbolicznego pokłonu, grupa podejdzie na Most Kleparski. Około godziny 10:20, z podwyższenia w bramie, hejnalista zagra fragment XV-wiecznej melodii „Cracovia Civitas”, a dwaj strażnicy miejscy uroczyście otworzą bramę prowadzącą do Barbakanu.

Łukasz Walas z Muzeum Krakowa podczas konferencji prasowej podkreślił historyczne inspiracje. - Chcieliśmy, zainspirowani historycznymi dokumentami, wkomponować na nowo w miejską tkankę wspomnienie o kiedyś niezwykle znaczącym i praktycznym działaniu, nadając mu nieco bardziej współczesną formę – powiedział Walas, którego słowa cytuje Polska Agencja Prasowa. Dodał, że ceremoniał nawiązuje do zasad uwzględnionych w „Ordynacji zamykania bram w mieście Krakowie” z 1721 roku, która szczegółowo opisywała codzienne czynności związane z dbaniem o bezpieczeństwo Krakowa, w tym otwieranie i zamykanie bram przez strażników miasta.

Co oznacza symboliczne otwieranie bram Barbakanu dla turystów?

Dyrektor Muzeum Krakowa, dr Michał Niezabitowski, zwrócił uwagę na kluczowe zaangażowanie współczesnych służb. - Wiedzieliśmy, że to nie ma sensu, jeśli służby miejskie z nami nie będą. To nie może być teatrzyk, to musi być żywy obrzęd, który sięga w głąb miasta – podkreślił Niezabitowski. Główną ideą ceremoniału jest przedstawienie Krakowa jako miasta otwartego i dostępnego dla wszystkich.

Warto przypomnieć, że kwestie bezpieczeństwa i otwierania bram mają w Krakowie długą tradycję. W 1574 roku Rada Miejska wydała dokument regulujący te sprawy w obliczu zagrożenia miasta, będącego reakcją na porzucenie Zamku Królewskiego na Wawelu przez króla Henryka Walezego. Sygnałem do zbiórki dla mieszkańców w razie niebezpieczeństwa miała być wówczas odgrywana z Wieży Ratuszowej „Bogurodzica”. Procedura ta znalazła kontynuację w pochodzącej z roku 1721 „Ordynacji zamykania bram w mieście Krakowie”, która szczegółowo opisywała cały proces dbania o bezpieczeństwo, w tym otwieranie bram miejskich rano i zamykanie ich wieczorem. Strażnicy miejscy z komendantem odbierali od prezydenta miasta klucze, kontrolowali bramy, a następnie otwierali lub zamykali je na kłódki i zamki, by na koniec zdać raport prezydentowi.

