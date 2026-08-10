Kobieta z psem wypadli z kajaka do Dunajca. Flisacy nie wahali się nawet sekundy!

Do bardzo groźnego zdarzenia doszło bezpośrednio przy przystani flisackiej w miejscowości Sromowce Wyżne - Kąty. Tomasz Grywalski, który od 23 lat zajmuje się spływami, nie zastanawiał się ani chwili, by pomóc. Mężczyzna wkroczył w rwący nurt i przemieszczając się po śliskich kamieniach, dotarł do poszkodowanej turystki i jej czworonoga, którzy utknęli na środku rzeki. Zadanie utrudniał fakt, że ten fragment rzeki słynie z bardzo niebezpiecznych i nieprzewidywalnych warunków.

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- Akurat przygotowywaliśmy się, aby tego dnia (5 sierpnia) popłynąć po raz drugi. Wiązaliśmy łodzie. Ktoś krzyknął, że wywrócił się kajak i okazało się, że po tej wywrotce na kamieniu utknęła zaplątana w smycz kobieta i jej pies. W tym miejscu jest bardzo rwący nurt, a Dunajec ma ponad półtora metra głębokości -

relacjonował w wywiadzie dla „Super Expressu” Tomasz Grywalski.

Spływ Dunajcem mógł zakończyć się tragicznie. Uratowali kobietę z opresji

Flisak błyskawicznie przystąpił do akcji ratunkowej, podczas gdy jego koledzy podprowadzili tradycyjną tratwę tak blisko poszkodowanej, jak pozwalały na to warunki. Cała sytuacja zakończyła się happy endem i poszkodowana wraz ze swoim psem została bezpiecznie ewakuowana na brzeg. Pienińscy wodniacy zwracają jednak uwagę, że tego typu groźne incydenty to na rzece smutna codzienność. Wakacyjna pogoda i niezwykłe uroki przełomu przyciągają rzesze urlopowiczów, którzy próbują samodzielnie pokonać rzekę, nierzadko bez jakiegokolwiek przeszkolenia i podstawowej wiedzy o zagrożeniach.

Obecnie ruch na Dunajcu jest niezwykle intensywny, co rodzi kolejne problemy. Jak podkreślił w rozmowie z reporterką „Super Expressu” Tomasz Grywalski, specyfika górskiej rzeki bywa zdradliwa. Szczególnie niebezpieczne są silne prądy, zjawiska wirowe i zapadliska sięgające nawet 4,5 metra. Dodatkowe ryzyko to możliwość zderzenia z flisackimi łodziami czy gwałtowne załamania pogody. Wodniacy zauważają też, że do wielu wypadków doprowadza lekkomyślność, brak wprawy, a czasem również spożywanie alkoholu przed wejściem do kajaka.

Bohaterowie z rzeki zgodnie apelują o natychmiastowe uporządkowanie zasad korzystania z Dunajca. Obawiają się, że bez odpowiednich regulacji, wkrótce może tu dojść do poważnej tragedii.