Tragiczny wypadek na drodze do Zakopanego. Nie żyje niedźwiedź

Pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego znaleźli się w pobliżu miejsca wypadku zaledwie kilka minut po zdarzeniu. Ciało zwierzęcia zostało zabrane przez służby parku. Według informacji Wirtualnej Polski niedźwiedź został potrącony przed skrętem w kierunku Murzasichla. Van poruszał się od strony Morskiego Oka w kierunku Zakopanego.

TPN potwierdził, że zginął młody osobnik. Jego dokładny wiek ma zostać określony po zważeniu zwierzęcia.

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Na miejscu pojawiła się również policja. Funkcjonariusze zabezpieczyli ślady krwi pozostawione na jezdni. Szczegółowy przebieg wypadku nie został dotąd ustalony.