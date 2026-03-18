Od 24 marca zostanie wyłączony z ruchu ciąg pieszy po południowej stronie Mostu Grunwaldzkiego.

Piesi będą kierowani na ścieżkę rowerową, która tymczasowo stanie się ciągiem pieszo-rowerowym.

Zmiana potrwa tydzień i jest związana z pracami na spodzie konstrukcji mostu.

Remont Mostu Grunwaldzkiego. Utrudnienia dla pieszych

Od 24 marca, przez około tydzień, ciąg pieszy po południowej stronie mostu zostanie całkowicie wyłączony z użytku. Jest to konsekwencja konieczności wykonania specjalistycznych robót na spodzie konstrukcji przeprawy. W tym czasie, aby zapewnić ciągłość ruchu, piesi będą musieli korzystać ze ścieżki rowerowej, która zostanie przekształcona w ciąg pieszo-rowerowy. Taka organizacja ruchu, choć tymczasowa, może prowadzić do znacznych utrudnień i wymagać od pieszych oraz rowerzystów wzmożonej ostrożności.

Kiedy koniec remontu Mostu Grunwaldzkiego?

Zasadnicze prace związane z remontem Mostu Grunwaldzkiego w Krakowie miały miejsce w ubiegłym roku. Obejmowały one szeroki zakres działań, które były kluczowe dla zachowania integralności i bezpieczeństwa tej zabytkowej konstrukcji. Roboty te dotyczyły między innymi wymiany nawierzchni jezdni oraz torowiska tramwajowego, co miało na celu poprawę komfortu jazdy i bezpieczeństwa transportu publicznego. Ponadto, przeprowadzono naprawę żelbetowej płyty mostu, która stanowi fundament całej konstrukcji, zapewniając jej stabilność na długie lata. Nie bez znaczenia była również przebudowa ciepłociągu biegnącego przez przeprawę, co było istotne z punktu widzenia infrastruktury miejskiej.

Tegoroczne działania, choć o mniejszej skali, są kontynuacją kompleksowego planu remontowego. Ich celem jest dokończenie niezbędnych prac, które nie mogły zostać zrealizowane w poprzednim etapie.