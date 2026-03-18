Koniec koszmaru pasażerów. Na tej ulicy samochody notorycznie blokowały tramwaje

Na ul. Długiej w Krakowie, na przełomie kwietnia i maja, zostaną wprowadzone zmiany w parkowaniu, mające na celu eliminację blokowania tramwajów.

Wyznaczone zostaną miejsca postojowe wyłącznie dla posiadaczy abonamentu mieszkańca sektora A3, ponieważ to kierowcy spoza Krakowa najczęściej powodują utrudnienia.

Dodatkowo, w okresie wakacyjnym uruchomiony zostanie pilotażowy system monitoringu, który ma automatycznie wykrywać nieprawidłowo zaparkowane pojazdy i powiadamiać służby.

W 2025 roku na ul. Długiej doszło do 44 przypadków blokowania tramwajów, a najdłuższa przerwa w ruchu trwała 59 minut.

Koszmar na ul. Długiej w Krakowie. Tramwaje przestana być blokowane przez auta?

Pierwszym filarem nowej strategii jest zmiana charakteru wybranych miejsc parkingowych. Zgodnie z nowelizacją uchwały regulującej funkcjonowanie Obszaru Płatnego Parkowania w Krakowie, część miejsc, gdzie najczęściej dochodziło do blokowania tramwajów, zostanie przekształcona. Zamiast ogólnodostępnych, staną się one wyłącznie do dyspozycji posiadaczy abonamentów mieszkańca sektora A3, do którego należy ulica Długa. Ta zmiana ma kluczowe znaczenie, ponieważ, jak wynika z analiz, za większość problemów odpowiadają kierowcy spoza Krakowa. Mieszkańcy, którzy na co dzień parkują w tym rejonie, zazwyczaj wykazują większą świadomość specyfiki ulicy i konieczności precyzyjnego ustawiania pojazdów.

Prezydent Krakowa, Aleksander Miszalski, podkreśla: „Chcemy rozwiązać występujący od wielu lat problem zatrzymań tramwajów spowodowany przez nieprawidłowo zaparkowane pojazdy”. Wprowadzenie tych zmian jest odpowiedzią na jego obietnice wyborcze, a miasto będzie bacznie obserwować ich efektywność. Rozwiązanie to, jeśli okaże się skuteczne, może być w przyszłości implementowane również w innych sektorach Obszaru Płatnego Parkowania, co zwiastuje szersze zmiany w polityce parkingowej Krakowa.

Nowy system monitoringu miejsc postojowych. Kto zapłaci za błędy?

Drugim, równie ważnym elementem projektu jest rozbudowany system monitoringu miejsc postojowych. Zarząd Dróg Miasta Krakowa, we współpracy z Zarządem Transportu Publicznego oraz Urzędem Miasta Krakowa, prowadzi zaawansowane prace nad wdrożeniem systemu automatycznego nadzoru nad poprawnością parkowania. Pilotażowe uruchomienie tego rozwiązania planowane jest na okres wakacyjny. Celem systemu jest szybkie wykrywanie nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów i natychmiastowe powiadamianie odpowiednich służb. Dzięki temu interwencja będzie możliwa, zanim dojdzie do całkowitego zablokowania przejazdu tramwajów, co ma zapobiegać długotrwałym opóźnieniom i frustracji pasażerów.

Warto zaznaczyć, że w zeszłym roku najdłuższa przerwa w kursowaniu komunikacji miejskiej, spowodowana zablokowaniem tramwaju, trwała aż 59 minut. Łącznie tramwaje były blokowane 44 razy.

