Elektryczne busy na trasie do Morskiego Oka. Paulina Hennig-Kloska ogłasza decyzję

Szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska przekazała informacje o zaakceptowaniu środków finansowych na zakup 16 pojazdów elektrycznych. Przedsięwzięcie to zrealizuje Tatrzański Park Narodowy, otrzymując wsparcie ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedstawiciele TPN zaznaczają jednak wyraźnie, że obecne postanowienia dotyczą wyłącznie przyznania odpowiednich funduszy. Wdrożenie ekologicznego rozwiązania wymaga czasu, dlatego nowoczesne maszyny wyjadą na górskie drogi najwcześniej za kilka lat.

Organizacje prozwierzęce krytykują fiakrów. Spór o transport turystów narasta

Temat koni nad Morskim Okiem powraca niczym bumerang przy okazji każdego sezonu urlopowego. Różnego rodzaju stowarzyszenia obrońców praw zwierząt oraz część społeczeństwa stanowczo domaga się całkowitego wycofania koni z tej wymagającej trasy. Aktywiści argumentują to skrajnym wyczerpaniem zwierząt, które muszą ciągnąć ciężkie wozy wypełnione ludźmi, zwłaszcza podczas letnich fal upałów.

Górale i ich sympatycy twardo bronią jednak swojego stanowiska w tej wieloletniej dyskusji. Przekonują oni, że zwierzęta przechodzą regularne kontrole weterynaryjne, pracują w ramach dopuszczalnych norm i są właściwie przygotowane do wysiłku. Dodatkowo zwracają uwagę na zakorzenioną w regionie tradycję takich usług. Konflikt dotyczący formy transportu turystów stale przybiera na sile i nic nie zwiastuje jego rychłego zakończenia.

Polacy szturmują Morskie Oko

Hybrydowy kompromis pod Tatrami zagrożony. Ustalenia dotyczące Morskiego Oka

Jak podaje portal motoryzacja.interia.pl, w 2024 roku wypracowano kompromis zakładający tzw. model hybrydowy. Plan ten zakładał wykorzystanie zaprzęgów konnych wyłącznie na początkowym fragmencie drogi, po czym turyści przesiadaliby się do elektrycznych busów. Takie rozwiązanie miało stanowić złoty środek pozwalający na odciążenie zwierząt przy jednoczesnym utrzymaniu regionalnego dziedzictwa Podhala. Niestety, przewoźnicy alarmują obecnie, że najnowsze kroki władz zdają się całkowicie odrzucać te wypracowane z trudem kompromisy.

Elektryczne busy wykluczą górali z biznesu? Przyszłość szlaku do Morskiego Oka

Prawdziwy niepokój wśród górali wywołują potencjalne wymagania przetargowe dotyczące obsługi nowo zakupionych pojazdów. Rygorystyczne warunki formalne mogą skutecznie wyeliminować z rynku lokalnych przewoźników, którzy od pokoleń zajmują się transportem konnym, lecz brakuje im doświadczenia w kierowaniu dużymi autami. Z tego powodu przyszłość lokalnej hodowli i samej wielopokoleniowej tradycji staje pod ogromnym znakiem zapytania. Fiakrzy zapowiadają walkę o swoje miejsca pracy, zaznaczając przy okazji, że zasilane prądem samochody wcale nie stanowią perfekcyjnego rozwiązania.

Przeciwnicy wprowadzania busów elektrycznych na obszar Tatrzańskiego Parku Narodowego zwracają uwagę na ukryte koszty ekologiczne. Rozbudowa infrastruktury na terenie chronionym oraz sam proces produkcji i późniejszej utylizacji akumulatorów stanowią poważne obciążenie dla natury. Batalia o formę przewozów wciąż trwa, a ostateczne rozstrzygnięcia poznamy w przyszłości. Obecnie brakuje pewności co do całkowitego zniknięcia koni z tatrzańskiego szlaku na rzecz transportu samochodowego. Analizując jednak dynamikę wydarzeń, taki scenariusz wydaje się wysoce prawdopodobny w kolejnych latach.