Matura 2026. Pełny terminarz CKE z wszystkimi datami i godzinami

Matura 2026. Przystąpienie do egzaminu dojrzałości w 2026 roku to decydujący etap dla uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych. Od tych wyników zależy rekrutacja na wymarzone uczelnie wyższe. Z tego powodu abiturienci z wyprzedzeniem weryfikują kalendarz testów, aby odpowiednio rozłożyć powtórki materiału. Opublikowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną terminarz daje możliwość precyzyjnego zaplanowania ostatnich miesięcy nauki.

Harmonogram matur 2026. Daty i godziny egzaminów

W maju 2026 roku odbędą się egzaminy ustne, których dokładne godziny placówki edukacyjne ustalą we własnym zakresie. Egzaminy ustne – maj 2026:

język polski: 8–9, 11–14, 18–23, 28–30 maja

języki obce: 7–30 maja (z wyłączeniem 10, 17 i 24 maja)

Godziny ustalane indywidualnie przez szkoły.

Matura 2026: Egzaminy pisemne

Zmagania z arkuszami obowiązkowymi rozpoczną się równo o godzinie 9.

4 maja (poniedziałek), godz. 9:00 – język polski (poziom podstawowy)

5 maja (wtorek), godz. 9:00 – matematyka (poziom podstawowy)

6 maja (środa), godz. 9:00 – języki obce nowożytne (poziom podstawowy)

Harmonogram testów na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym, a także dodatkowych przedmiotów, przedstawia się następująco:

6 maja (środa): godz. 14:00 – matematyka w języku obcym (poziom podstawowy dla szkół dwujęzycznych), godz. 15:35 – geografia w języku obcym (poziom rozszerzony dla szkół dwujęzycznych).

7 maja (czwartek): godz. 9:00 – język angielski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny), godz. 14:00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

8 maja (piątek): godz. 9:00 – biologia (poziom rozszerzony), godz. 14:00 – filozofia (poziom rozszerzony).

11 maja (poniedziałek): godz. 9:00 – matematyka (poziom rozszerzony), godz. 14:00 – język rosyjski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny).

12 maja (wtorek): godz. 9:00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony), godz. 14:00 – język niemiecki (poziom rozszerzony i dwujęzyczny).

13 maja (środa): godz. 9:00 – chemia (poziom rozszerzony), godz. 14:00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

14 maja (czwartek): godz. 9:00 – informatyka (poziom rozszerzony), godz. 14:00 – język ukraiński (poziom rozszerzony i dwujęzyczny).

15 maja (piątek): godz. 9:00 – geografia (poziom rozszerzony), godz. 14:00 – języki mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

18 maja (poniedziałek): godz. 9:00 – historia (poziom rozszerzony), godz. 14:00 – język francuski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny).

19 maja (wtorek): godz. 9:00 – fizyka (poziom rozszerzony), godz. 14:00 – język hiszpański (poziom rozszerzony i dwujęzyczny).

20 maja (środa): godz. 9:00 – język polski (poziom rozszerzony), godz. 14:00 – język włoski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny).

21 maja (czwartek): godz. 9:00 – języki mniejszości narodowych (poziom podstawowy), godz. 9:00 – chemia w języku obcym (poziom rozszerzony dla szkół dwujęzycznych), godz. 10:35 – fizyka w języku obcym (poziom rozszerzony dla szkół dwujęzycznych), godz. 12:10 – biologia w języku obcym (poziom rozszerzony dla szkół dwujęzycznych), godz. 13:45 – historia w języku obcym (poziom rozszerzony dla szkół dwujęzycznych).

Matura 2026. Termin dodatkowy w czerwcu oraz poprawki

Część pisemna w czerwcowym terminie dodatkowym wystartuje w pierwszych dniach miesiąca.

1 czerwca, godz. 9:00 – język polski (poziom podstawowy)

2 czerwca, godz. 9:00 – matematyka (poziom podstawowy)

2 czerwca, godz. 14:00 – język angielski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)

3 czerwca, godz. 9:00 – języki obce (poziom podstawowy)

3 czerwca, godz. 14:00 – matematyka (poziom rozszerzony)

Kolejne testy w sesji dodatkowej będą realizowane każdego dnia o godzinie 9:00 oraz 14:00 aż do 16 czerwca. W tym czasie abiturienci zmierzą się między innymi z biologią, chemią, historią oraz fizyką.

W sierpniu 2026 roku odbędzie się sesja poprawkowa. Na 24 sierpnia (poniedziałek) o godzinie 9:00 wyznaczono arkusze pisemne, natomiast 25 sierpnia (wtorek) uczniowie przystąpią do odpowiedzi ustnych.

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi oficjalne wyniki matur w dwóch terminach. Rezultaty z sesji głównej i dodatkowej zostaną opublikowane 8 lipca 2026 roku. Z kolei osoby przystępujące do poprawek poznają swoje punkty 11 września 2026 roku.

