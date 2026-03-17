W środę, 18 marca wieczorem odbędzie się Akademicka Droga Krzyżowa w Krakowie, która rozpocznie się o 20:30 przy Kolegiacie św. Anny i zakończy przy Bazylice św. Franciszka z Asyżu.

Nabożeństwu przewodniczyć będzie metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś, a tematem wydarzenia są słowa: słuchać, pościć, razem, nawiązujące do orędzia papieża Leona XIV.

W związku z wydarzeniem, od 20:30 do 22:30, w rejonie Starego Miasta należy spodziewać się zmian w kursowaniu tramwajów i autobusów oraz utrudnień w ruchu drogowym.

Nabożeństwo, które stało się już tradycją Wielkiego Postu, rozpocznie się w środę, 18 marca o godzinie 20:30 przy Kolegiacie św. Anny. Jego finał zaplanowano przy Bazylice św. Franciszka z Asyżu. Przewodniczyć mu będzie metropolita krakowski, kard. Grzegorz Ryś, co dodatkowo podkreśla rangę wydarzenia. Temat tegorocznej Drogi Krzyżowej, „słuchać, pościć, razem”, nawiązuje do orędzia papieża Leona XIV na Wielki Post, co ma skłonić uczestników do głębszej refleksji nad wartościami chrześcijańskimi w obliczu współczesnych wyzwań.

- Idziemy ulicami Starego Miasta i jest to doświadczenie jakby zderzenia dwóch światów. My jesteśmy w trakcie drogi krzyżowej, ale równocześnie ludzie gadają, siedzą w restauracjach - poinformował ks. Krzysztof Porosło, archidiecezjalny duszpasterz akademicki, w informacji prasowej.

W związku z tym masowym wydarzeniem, kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu drogowym w rejonie ścisłego centrum Krakowa. Jak poinformował Marek Gancarczyk, rzecznik prasowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie, cytowany przez PAP, w godzinach od 20:30 do 22:30 należy spodziewać się zmian w kursowaniu tramwajów i autobusów.

Trasa Drogi Krzyżowej, wiodąca przez serce Starego Miasta, wymusi tymczasowe objazdy i zmiany w rozkładach jazdy. Zaleca się korzystanie z alternatywnych środków transportu lub unikanie podróży samochodem w tym czasie, aby uniknąć frustracji i opóźnień. Informacje o szczegółowych zmianach w komunikacji miejskiej będą dostępne na stronie MPK Kraków oraz w aplikacjach mobilnych.