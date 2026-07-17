Koniec z wizerunkiem dzieci w reklamach żłobków. Sejm zaostrza przepisy. Rodzice odetchną z ulgą

Spis treści Nowe standardy edukacji i docenienie zawodu opiekuna żłobka

Sejm przegłosował nowelizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, przygotowaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To ważny krok w kierunku poprawy funkcjonowania placówek wczesnodziecięcych. Po sukcesie w zwiększaniu liczby dostępnych miejsc, nadszedł czas na podniesienie standardów. Zmiany mają na celu nie tylko poprawę bezpieczeństwa najmłodszych, ale też wzmocnienie pozycji zawodowej osób zajmujących się dziećmi oraz bezwzględną ochronę ich prywatności.

Sonda Czy zgadzasz się z tym, że żłobki w Polsce powinny mieć zakaz publikowania wizerunku dzieci w internecie? Tak, to bardzo dobry pomysł Nie, przecież to nic złego Rodzice powinni sami decydować Nie mam zdania / trudno powiedzieć

„Zrobiliśmy ogromny krok w zwiększaniu dostępności opieki nad najmłodszymi. W ciągu ponad 2 lat powstało blisko 50 tysięcy nowych miejsc w instytucjach opieki dla dzieci w całej Polsce. Dziś robimy kolejny krok i zwiększamy jakość opieki. Chcemy, aby rodzice mieli pewność, że oddają dziecko pod opiekę wykwalifikowanych specjalistów, a każde dziecko otrzymuje najlepsze możliwe warunki rozwoju już od pierwszych lat życia”

Głównym założeniem nowelizacji jest zapewnienie najmłodszym optymalnego startu w życie i ułatwienie rodzicom łączenia obowiązków zawodowych z wychowaniem potomstwa. Co ważne, zniknie powszechna praktyka, którą do tej pory stosowała zdecydowana większość placówek opiekuńczych. Żłobki nie będą mogły już używać wizerunku małych podopiecznych w celu promocji swojej działalności w sieci, w tym w mediach społecznościowych. Taka decyzja ma zagwarantować pełną ochronę prywatności dzieci.

Zgodnie z nowymi przepisami, publikacja zdjęć maluchów na stronach internetowych czy w materiałach reklamowych będzie zabroniona, nawet jeśli rodzic wyrazi na to zgodę. Aleksandra Gajewska zaznacza, że Polska jako pierwsza wprowadza tak jasne regulacje w tej kwestii. Dziecko ma prawo do prywatności i nie może służyć jako materiał marketingowy placówki. Zmiana ta odpowiada na postulaty rodziców. Oczywiście zdjęcia z codziennych aktywności będą mogły być przekazywane rodzicom wyłącznie prywatnymi kanałami komunikacyjnymi.

Nowe standardy edukacji i docenienie zawodu opiekuna żłobka

Nowelizacja wprowadza także istotne zmiany dotyczące jakości edukacji wczesnodziecięcej. Ujednolicone zostaną wymogi dla opiekunów, a także wprowadzone obowiązkowe szkolenia i system podnoszenia kwalifikacji. Zmiany obejmą również jadłospisy w żłobkach – posiłki będą miały mniej cukru i soli, a więcej lokalnych warzyw i owoców. Dodatkowo placówki będą zobligowane do zapewnienia przestrzeni do zabaw na zewnątrz. Wszystko to ma zagwarantować dzieciom optymalne warunki do rozwoju pod okiem profesjonalistów.

Z biura Aleksandry Gajewskiej płyną informacje o wsparciu dla 33 tysięcy opiekunów małych dzieci w Polsce. Nowe przepisy po raz pierwszy tak mocno stawiają na podniesienie prestiżu tego zawodu. Opiekunowie zyskają status funkcjonariusza publicznego, co wiąże się z odpowiednią ochroną prawną. Otrzymają m.in. cyfrową legitymację, zniżki na transport publiczny i system nagród za osiągnięcia. 4 kwietnia zostanie oficjalnie ustanowiony Dniem Opiekunki i Opiekuna Małego Dziecka.

„Ktoś, kto każdego dnia uczy dziecko pierwszych słów, pierwszych relacji i pierwszej samodzielności, wykonuje jedną z najważniejszych prac w naszym społeczeństwie. Chcemy, aby zawód opiekuna małego dziecka był zawodem odpowiednio docenianym”

Kolejną istotną innowacją jest zmiana w funkcjonowaniu opieki dziennej. Obecny system opiekuna dziennego zostanie zastąpiony punktami opieki dziennej. Taka modyfikacja ułatwi samorządom tworzenie takich punktów, zatrudnianie więcej niż jednego opiekuna i organizowanie zastępstw. To rozwiązanie jest dedykowane głównie mniejszym gminom, dla których budowa i prowadzenie standardowego żłobka byłoby sporym wyzwaniem logistycznym i finansowym.

Projekt nowelizacji zostanie wkrótce poddany pod obrady Senatu (20-24 lipca). Ostatnim krokiem będzie podpis Prezydenta pod ustawą, co ostatecznie wcieli te ważne zmiany w życie.