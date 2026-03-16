Kupił zdrapkę za zaledwie 10 zł. Piątek trzynastego przyniósł mu fortunę

Główna wygrana Lotto w Małopolsce. Szczęśliwy los za 10 zł

Los potrafi być niezwykle kapryśny, ale w najmniej spodziewanym momencie potrafi też przynieść ogromną niespodziankę. Taka sytuacja miała miejsce w Wadowicach, gdzie pewien klient wszedł do miejscowego punktu sprzedaży. Postanowił rzucić wyzwanie losowi i nabył zdrapkę o nazwie Extra Linie.

W tej konkretnej historii spontaniczna decyzja okazała się wyjątkowo trafna. Po usunięciu warstwy ścieralnej na kuponie wyszło na jaw, że gracz zdobył najwyższą nagrodę, opiewającą na 140 tysięcy złotych.

Zdrapki od dłuższego czasu cieszą się w naszym kraju niesłabnącym powodzeniem. Znaczna część osób traktuje je jako drobną przyjemność i szansę na przetestowanie swojego szczęścia. Los Extra Linie to wydatek rzędu 10 złotych, dlatego często ląduje w koszyku zupełnie przypadkowo – podczas codziennych zakupów czy wizyty w pobliskim kiosku.

Piątek trzynastego przyniósł szczęście w Wadowicach

Zwycięski kupon został zakupiony w punkcie zlokalizowanym przy ulicy Mydlarskiej w Wadowicach. To tam właśnie padła najwyższa możliwa wygrana w grze Extra Linie. Co intrygujące, data tego wydarzenia niesie ze sobą szczególne znaczenie. Piątek trzynastego powszechnie funkcjonuje w świadomości jako dzień pechowy. W kulturze masowej zakorzenił się nawet przesąd, nakazujący w tym dniu wzmożoną ostrożność. Jednak dla szczęśliwca z Wadowic ten konkretny termin z pewnością kojarzyć się będzie ze zmianą życiowej passy. Dla triumfatora piątek trzynastego na stałe wpisze się w pamięć jako moment, który dostarczył wielkiej radości i pozwolił na realizację planów.

Piotr Kędzierski zobaczył UFO? Znany dziennikarz napisał o tym książkę!