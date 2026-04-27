Gdzie można bezpiecznie piec, a gdzie ryzykujesz mandat za rozpalanie grilla?

Większość z nas myśli, że wystarczy znaleźć kawałek zieleni, by cieszyć się majówkowym posiłkiem. Nic bardziej mylnego! Zastanawiałeś się kiedyś, ile wynosi bezpieczna odległość od drzew? Prawo jest tutaj niezwykle rygorystyczne. Używanie otwartego ognia w lesie, a także w odległości mniejszej niż 100 metrów od jego granicy, jest kategorycznie zabronione. Złamanie tego zakazu to najprostsza droga do tego, by otrzymać mandat za rozpalanie grilla – i to naprawdę surowy. W okresach zagrożenia pożarowego sprawa może skończyć się bardzo wysoką grzywną w sądzie lub nawet aresztem, a kara finansowa wielokrotnie przekroczy wartość twojego majówkowego koszyka.

Jeśli planujesz wypad do miejskiego parku, sytuacja wygląda nieco inaczej, ale wciąż pełna jest prawnych pułapek. Parki to tereny zarządzane przez jednostki miejskie, a ich wewnętrzne regulaminy jasno określają, gdzie wolno biesiadować. Najczęściej przygotowywanie jedzenia na ogniu jest legalne tylko i wyłącznie w specjalnie wyznaczonych, odpowiednio zabezpieczonych strefach. Zanim rzucisz karkówkę na ruszt, zawsze upewnij się na stronie urzędu, czy ustronna polana nie jest objęta bezwzględnym zakazem.

Majówka w bloku, czyli dlaczego mandat za grill na balkonie to nie mit

Dla wielu mieszkańców miast majówka bez wyjazdu oznacza przeniesienie imprezy na balkon. I tu pojawia się ogromne zaskoczenie – wertując polskie przepisy ogólnokrajowe, nie znajdziesz ani jednego artykułu, który wprost i dosłownie zakazuje takiej aktywności na własnym tarasie w bloku wielorodzinnym. Dlaczego więc w 2026 roku wciąż słyszy się o głośnych interwencjach i surowych karach?

Haczyk tkwi w detalach i przepisach pobocznych. Po pierwsze, kluczowe są zasady przeciwpożarowe oparte na artykule 82 Kodeksu wykroczeń. Używanie tradycyjnego sprzętu węglowego stwarza realne ryzyko zaprószenia ognia, na przykład gdy wiatr zawieje iskrę na sąsiedni balkon czy łatwopalną elewację. Właśnie dlatego tak łatwo o mandat za grill na balkonie, zwłaszcza jeśli interweniująca straż pożarna lub policja stwierdzi, że stworzyłeś bezpośrednie zagrożenie. Po drugie, niemal każda spółdzielnia i wspólnota mieszkaniowa zapisuje zakaz rozpalania ognia w swoich regulaminach porządkowych. Zlekceważenie ich naraża cię na konflikt. Jeśli koniecznie chcesz poczuć ten klimat bez wychodzenia z domu, jedyną opcją akceptowaną przez większość zarządców pozostaje mniejszy sprzęt elektryczny, który nie generuje uciążliwego dymu i żywych płomieni.

Złota zasada sąsiedzka. Kiedy za dym i hałas zapłacisz 500 złotych?

Nawet jeśli jesteś dumnym posiadaczem własnej działki lub stoisz w wyznaczonej przez miasto strefie, to jeszcze nie koniec niespodzianek. Pamiętaj, że twoja majówkowa swoboda kończy się tam, gdzie zaczyna się komfort innych ludzi. Funkcjonariusze rygorystycznie podchodzą do zgłoszeń od poirytowanych sąsiadów.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym obowiązuje zasada powstrzymywania się od tzw. immisji (art. 144 KC), czyli działań, które ponad przeciętną miarę uprzykrzają życie innym. Gęsty, gryzący dym wpadający wprost do otwartej sypialni sąsiada zza płotu to idealny pretekst do wezwania patrolu. Co więcej, jeśli przy grillowaniu zrobi się zbyt głośno, policja może powołać się na artykuł 51 Kodeksu wykroczeń, mówiący o zakłócaniu porządku publicznego i spokoju. Za taki wybryk grozi do 500 złotych grzywny, a jeśli w grę wchodzi alkohol, kara może być jeszcze bardziej dotkliwa. Warto więc zachować zdrowy rozsądek, by zamiast majówkowego relaksu nie zafundować sobie bardzo drogiego spotkania z mundurowymi.