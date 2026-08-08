Łania z plastikowym "kołnierzem" spaceruje po stolicy Tatr. Służby są bezradne

Trzygodzinna próba uwolnienia łani w Zakopanem nie powiodła się

Funkcjonariusze straży miejskiej oraz Państwowej Straży Pożarnej usiłowali zdjąć plastikowy element z szyi zwierzęcia. Działania prowadzono przez prawie trzy godziny, a nad ich przebiegiem czuwał lekarz weterynarii. Niestety, łania okazała się zbyt płochliwa, by pozwolić do siebie podejść, a obecność jej potomstwa stanowiła dodatkowe utrudnienie dla ratowników.

- Łania jest z młodym, przez co jej odłowienie jest bardziej utrudnione, zaś element plastiku nie zagraża bezpośrednio jej życiu. Sprawa jest cały czas przez strażników monitorowana - tłumaczy Leszek Golonka, komendant straży miejskiej w Zakopanem.

Zagrożenia związane z uśpieniem łani z plastikowym "kołnierzem"

Brak możliwości podejścia do zwierzęcia sprawił, że rozpatrywano użycie środka usypiającego wystrzelonego z aplikatora. Tomasz Zając, edukator z Tatrzańskiego Parku Narodowego, zwrócił jednak uwagę na potencjalne niebezpieczeństwa. Lek zaczyna działać dopiero po kilkunastu minutach, co oznacza, że przerażona łania mogłaby w tym czasie uciec, zostawiając młode, a nawet doznać ataku serca lub ulec wypadkowi. Zgodnie z opinią weterynarza, plastikowa obręcz nie przeszkadza zwierzęciu w przyjmowaniu pokarmu i codziennym funkcjonowaniu, dlatego zrezygnowano z prób odłowienia.

Dlaczego łania w Zakopanem utknęła w pokrywie od śmietnika?

Wszystko wskazuje na to, że przyczyną incydentu było poszukiwanie pożywienia. Podczas próby wyciągnięcia głowy z kosza na śmieci, zwierzę zahaczyło o jego górną część, która zsunęła się na szyję. Od tego momentu łania, w towarzystwie swojego młodego, przemieszcza się z plastikowym "kołnierzem" po zakopiańskich ulicach.

Dzikie zwierzęta na ulicach Zakopanego to narastający problem

Obecność jeleniowatych w centrum zimowej stolicy Polski nie jest zjawiskiem nowym. Niedawno można było zaobserwować jelenia przechadzającego się po Krupówkach, a na ulicy Jagiellońskiej mieszkańcy byli świadkami starcia dwóch samców. Straż miejska zmuszona była podejmować interwencje w takich przypadkach setki razy, głównie w celu przegonienia zwierząt z dróg, gdzie stanowiły zagrożenie dla ruchu drogowego. Niejednokrotnie zdarzało się również, że wystraszone jelenie czy łanie raniły się lub klinowały w ogrodzeniach.

Władze Zakopanego apelują i inwestują w nowe kosze na śmieci

Włodarze Zakopanego regularnie proszą mieszkańców oraz odwiedzających o zachowanie dystansu od dzikich zwierząt i bezwzględny zakaz ich dokarmiania. Aby zapobiec podobnym wypadkom, w mieście systematycznie montowane są nowe pojemniki na odpady, których konstrukcja uniemożliwia zwierzętom dotarcie do wyrzuconego jedzenia. Ma to zmniejszyć ryzyko sytuacji, w której kolejne zwierzę znajdzie się w opałach przez próbę zdobycia pożywienia ze śmietnika.

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