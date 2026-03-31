PLL LOT uruchomiły w poniedziałek bezpośrednie, całoroczne loty z Krakowa do Barcelony, Madrytu i Rzymu.

Nowe połączenia zwiększają ofertę LOT-u z Krakowa do 11 tras i mają wzmocnić turystykę przyjazdową do Polski.

Rejsy do Rzymu odbywać się będą do 5 razy w tygodniu, do Barcelony do 4 razy w tygodniu, a do Madrytu do 6 razy w tygodniu.

Zwiększenie liczby operacji w Kraków Airport było możliwe dzięki wprowadzeniu dodatkowego samolotu Boeing 737 MAX 8.

Kraków Airport: Nowe trasy LOT-u do Barcelony, Madrytu i Rzymu

W poniedziałek, 30 marca, Polskie Linie Lotnicze LOT oficjalnie zainaugurowały nowe połączenia lotnicze z Krakowa. Od teraz pasażerowie mogą korzystać z bezpośrednich rejsów do Barcelony, Madrytu i Rzymu. Jak podkreśliła Marta Wiśniewska, dyrektor Biura Sprzedaży Agencyjnej PLL LOT, podczas uroczystości otwarcia nowych tras, decyzja ta ma na celu zapewnienie komfortowych połączeń do europejskich metropolii o kluczowym znaczeniu biznesowym, turystycznym i kulturowym.

- Nasza obecność w regionach bardzo się umacnia, a Kraków zajmuje bardzo ważne miejsce w rozwoju siatki połączeń Polskich Linii Lotniczych LOT – zaznaczyła przedstawicielka przewoźnika. Dzięki tym trzem nowym kierunkom, LOT oferuje w obecnym sezonie letnim aż 11 tras ze stolicy Małopolski, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu z poprzednimi latami.

Nowe połączenia mają charakter całoroczny, co oznacza, że będą dostępne dla podróżnych niezależnie od sezonu. Rejsy na trasie Kraków–Rzym będą realizowane do pięciu razy w tygodniu w sezonie letnim oraz do czterech razy w tygodniu w sezonie zimowym. Połączenie na trasie Kraków–Barcelona będzie dostępne do czterech razy w tygodniu przez cały rok, podobnie jak trasa Kraków–Madryt, która będzie obsługiwana do sześciu razy w tygodniu.

Rekordowy wzrost pasażerów i umocnienie pozycji Kraków Airport

Prezes Kraków Airport, Łukasz Strutyński, z zadowoleniem podkreślił dynamiczny rozwój współpracy z narodowym przewoźnikiem. - PLL LOT w ostatnich latach bardzo intensywnie zwiększa swoją obecność w Krakowie, co przełożyło się na 44 proc. wzrost oferowanych miejsc rok do roku – poinformował Strutyński. Dzięki temu wzrostowi, LOT awansuje na trzecie miejsce wśród linii lotniczych pod względem liczby obsłużonych pasażerów w Kraków Airport.

- To wielka radość, że nasz narodowy przewoźnik rozwija się na lotnisku Kraków Airport i w sposób konkretny realizuje swoje deklaracje – dodał prezes, wskazując na korzyści płynące z tej współpracy dla całego regionu. Oczekuje się, że nowe połączenia przyczynią się nie tylko do zwiększenia liczby pasażerów, ale także do ożywienia lokalnej gospodarki i turystyki.

Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsługiwanych pasażerów i największym portem regionalnym. W zeszłym roku obsłużyło rekordową liczbę ponad 13,2 mln osób. W obecnym letnim rozkładzie lotnisko oferuje 173 połączenia do 39 krajów, obsługiwane przez 30 linii lotniczych.

