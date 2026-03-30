Nowe kierunki z lotniska w Krakowie! Te miejsca będą hitem wakacji 2026

Ryanair z nowościami z Krakowa. Uruchomiono dwa hitowe połączenia na lato 2026! To doskonała wiadomość dla wszystkich miłośników podróży startujących z Małopolski. Ryanair, jedna z najpopularniejszych linii lotniczych w Europie, oficjalnie zainaugurował sezon letni 2026, dodając do siatki połączeń z Krakowa dwie nowe, ekscytujące trasy. Pasażerowie mogą już korzystać z bezpośrednich lotów do włoskiej Lamezii Terme i stolicy Węgier, Budapesztu. Inauguracyjne loty na obu trasach odbyły się w niedzielę, 29 marca, symbolicznie otwierając bogaty, letni rozkład lotów irlandzkiego przewoźnika. Dzięki nowym kierunkom polscy klienci oraz turyści odwiedzający nasz kraj zyskują jeszcze więcej możliwości na zaplanowanie zarówno słonecznych wakacji, jak i krótkich, miejskich wypadów w atrakcyjnych cenach.

Nowe loty Ryanair z Krakowa. Dokąd polecimy?

Nowe kierunki z krakowskiego lotniska to odpowiedź na potrzeby podróżnych szukających sprawdzonych, ale i ciekawych miejsc na mapie Europy. Pierwszym z nich jest Lamezia Terme, miasto położone w Kalabrii, na południu Włoch. To idealna propozycja dla osób marzących o wypoczynku na słonecznej plaży i poznaniu uroków południowej Italii. Drugi kierunek to Budapeszt – stolica Węgier, która od lat przyciąga turystów swoją architekturą, historią i niepowtarzalnym klimatem. To doskonały wybór na weekendowy city break. Nowe połączenia z Krakowa są już aktywne, a rezerwacji biletów można dokonywać bezpośrednio na stronie przewoźnika.

Loty z Krakowa Ryanair 2026. Ponad 80 tras w rozkładzie!

Dwa nowe kierunki to zaledwie początek tego, co Ryanair przygotował dla pasażerów wylatujących z Krakowa. Tegoroczny letni rozkład lotów obejmuje łącznie ponad 80 tras do najpopularniejszych europejskich miast i kurortów wypoczynkowych. To gwarancja ogromnego wyboru i możliwości dopasowania podróży do indywidualnych preferencji, a wszystko to przy zachowaniu niskich cen biletów.

O starcie nowych połączeń mówiła Alicja Wójcik-Gołębiowska, Head of Comms CEE & Baltics w Ryanair:

Z wielką radością świętujemy pierwsze loty na naszych nowych, ekscytujących trasach w sezonie letnim 2026 z Krakowa do Lamezia Terme i Budapesztu - to pierwsze dwie z ponad 80 tras w rozbudowanym rozkładzie lotów Ryanair na lato 2026 z Krakowa, dzięki czemu nasi klienci mają jeszcze większy wybór atrakcyjnych cenowo wyjazdów nad morze i do miast w całej Europie.

Jak podkreśla przedstawicielka linii lotniczej, zainteresowanie nowymi trasami jest duże, dlatego osoby planujące podróż nie powinny zwlekać z rezerwacją.