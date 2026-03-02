Lotniczy Dzień Kobiet w Krakowie. Inspirujące spotkania, wystawa i atrakcje w Muzeum Lotnictwa Polskiego

Poznacie niezwykłe kobiety, które trzymają niebo w ryzach

To wyjątkowe spotkanie z profesjonalistkami, które każdego dnia odpowiadają za bezpieczeństwo tysięcy pasażerów.

Marzena Florek pokaże, jak wygląda praca marshaller’a na płycie lotniska – tam, gdzie precyzja gestu zatrzymuje samolot.

Anna Brodziak – licencjonowany mechanik lotniczy LOT Aircraft Maintenance Servi-ces – udowodni, że bezpieczny start zaczyna się w hangarze. Opowie o odpowiedzialności za maszyny typu Embraer i Boeing oraz o drodze do zawodu, który wciąż bywa niesłusznie uznawany za „męski”.

Anna Rembielińska wprowadzi nas w świat profesjonalnego personelu pokładowego – gdzie empatia spotyka procedurę, a spokój ratuje sytuację.

Anna Kosecka zdradzi tajniki dress-code’u stewardessy,

kapitan Katarzyna Gojny i kapitan Magdalena Majcher z PLL LOT opowiedzą o kulisach pracy pilotek samolotów pasażerskich – o szkoleniach, odpowiedzialności i emocjach w kokpicie.

O tym, kto naprawdę „ma wszystko pod kontrolą”, opowie Anna Zawartka z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Obejrzycie wystawę o niezwykłych pilotkach, które wyprzedził swoją epokę

W ramach Lotniczego Dnia Kobiet w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbędzie się uroczyste otwarcie wyjątkowej wystawy czasowej „Dziewczyny z chmur – 95. rocznica I Rajdu Lotniczek dookoła Polski”. Ekspozycja zostanie zlokalizowana na antresoli Hangaru nr 5 — w przestrzeni nowej wystawy stałej poświęconej lotnictwu cywilnemu.

Wystawa czasowa skoncentrowana będzie wokół pierwszego w historii Polski lotniczego rajdu kobiet wokół granic II Rzeczypospolitej, zorganizowany w październiku 1931 roku. Przelot liczący niemal 3000 kilometrów — przez Katowice, Kraków, Lwów, Wilno, Warszawę i Puck — był przedsięwzięciem niezwykle śmiałym jak na realia epoki. Cztery pilotki: Maria Wardasówna, Maria Lierówna, Danuta Sikorzanka oraz Wanda Olszewska, lecąc na samolotach PZL.5, udowodniły, że determinacja, kunszt pilotażowy i odwaga nie mają płci. Rajd wzbudził ogromne zainteresowanie prasy i opinii publicznej, stając się symbolem rosnącej obecności kobiet w lotnictwie i szerzej — w życiu publicznym II Rzeczypospolitej.

Na planszach zaprezentowane zostaną liczne unikatowe fotografie dokumentujące zarówno przebieg rajdu, jak i lotnicze życiorysy jego uczestniczek. Szczególne miejsce na wystawie zajmie postać Marii Wardasówny (1907–1986) — pilotki samolotowej i szybowcowej, jednej z pierwszych śląskich lotniczek. Ekspozycję planszową wzbogacą oryginalne pamiątki po niej wy-pożyczone z Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie, które jesienią 2025 roku po raz pierwszy pokazało je publiczności na wystawie „Maryśka ze Śląska – wspomnienie o Marii Wardas”. Lotniczy Dzień Kobiet w Krakowie będzie okazją dla szerokiej publiczności, by zobaczyć te wyjątkowe obiekty w kontekście historii polskiego lotnictwa cywilnego.

Przewodnik oprowadzi Was śladami lotniczek po Muzeum Lotnictwa Polskiego

Dodatkowo organizatorzy zapraszają na specjalne oprowadzania poświęcone kobiecym śladom w lotnictwie:

sobota 7 marca o godz. 14:00

niedziela 8 marca o 11:00 i 12:45

Przewodnicy opowiedzą o pierwszych kobietach – pilotkach, które musiały pokonać wiele przeszkód i przełamać wiele stereotypów, żeby zdobyć sobie miejsce w początkowo wyłącznie męskiej profesji. Pokażą też kobiece inspiracje i wątki w lotnictwie.

Koncert Krakowskiej Orkiestry Staromiejskiej

W sobotę, 7 marca w godz. 15:30–16:30 w Gmachu Głównym będzie można usłyszeć tradycyjne melodie w wykonaniu Krakowskiej Orkiestry Staromiejskiej. Koncert „Za zdrowie Pań!” będzie radosnym i pełnym pozytywnej energii zwieńczeniem pierwszego dnia weekendu Lotniczego Dnia Kobiet — muzycznym toastem za odwagę, pasję i determinację kobiet w lotnictwie.

Kreatywne warsztaty dla całych rodzin

W niedzielę 8 marca, w godzinach 10:00–16:00, Hangar nr 5 zamieni się w przestrzeń twórczej zabawy dla całych rodzin. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w inspirujących warsztatach łączących pasję do lotnictwa z kreatywnym działaniem:

„Apaszka – kobiecy atrybut” – nauka wiązania apaszek na różne sposoby, możliwość zakupu muzealnych satynowych apaszek z motywem samolotu i szybowca.

„Lotnicze breloczki” – projektowanie i wykonanie własnych breloczków inspirowanych światem lotnictwa; wszystkie materiały i wsparcie prowadzącego zapewnione.

„Torby i kosmetyczki gotowe do lotu” – tworzenie unikatowych wzorów na materiałowych torbach i kosmetyczkach, które będzie można zabrać ze sobą lub podarować jako wyjątkowy prezent.

Warsztaty zapewniają świetną zabawę, rozwijają wyobraźnię i pozwalają spędzić czas w rodzinnej, kreatywnej atmosferze.

Dodatkowe atrakcje w Hangarze nr 5

W niedzielę 8 marca, w godzinach 10:00–16:00, w Hangarze nr 5 czekają dodatkowe atrakcje:

Fotobudka AI – wcielcie się w pilotów z okresu międzywojennego lub współczesnych pracowników lotnictwa.

Stoiska uczelni i firm lotniczych – prezentacje kierunków studiów lotniczych i obsługi naziemnej lotnisk.

Mini gra terenowa z nagrodami – interaktywna zabawa, która pozwoli poznać kobiecy świat lotnictwa.

Premiera książki „Kobiety w lotnictwie polskim. Biogramy, część 1” – dynamiczne biogramy pierwszych polskich pilotek, bogato ilustrowane fotografiami i pamiątkami muzealnymi, dostępna w sklepie muzealnym.

Dla każdej odwiedzającej Pani przewidziano drobny upominek!

Więcej informacji na temat atrakcji, które przygotowano, znajdziecie na stronie: www.muzeumlotnictwa.pl