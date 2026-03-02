W związku z wprowadzeniem nowego cennika biletów od 2 marca, stare, niewykorzystane bilety papierowe należy wymienić.

Wymiana jest możliwa przez sześć miesięcy, od 2 marca do 2 września, we wszystkich Punktach Obsługi Pasażerów (POP).

Przy wymianie można dopłacić różnicę w cenie gotówką, jednak nie przewiduje się zwrotu pieniędzy za stare bilety.

Nowy cennik biletów MPK Kraków. Co zrobić ze starymi biletami i do kiedy można je wymienić?

Zgodnie z oficjalnym komunikatem, wszystkie niewykorzystane papierowe bilety do kasowania podlegają wymianie. Procedura wymiany biletów MPK Kraków rozpoczęła się 2 marca i potrwa dokładnie sześć miesięcy, czyli do 2 września 2024 roku.

Jak informują urzędnicy, proces jest prosty. Posiadacze starych biletów mogą je wymienić na dowolne bilety do kasowania z aktualnie obowiązującej oferty. Co istotne, nie przewiduje się zwrotów gotówki – możliwa jest wyłącznie wymiana biletów. Jeśli wartość nowych biletów będzie wyższa, pasażer będzie musiał uiścić różnicę w cenie. Należy pamiętać, że dopłata możliwa jest wyłącznie gotówką. To kluczowa zasada, o której warto wiedzieć, zanim udamy się do punktu obsługi.

Gdzie wymienić stare bilety MPK Kraków?

Wymiany starych biletów można dokonać wyłącznie w stacjonarnych Punktach Obsługi Pasażerów (POP). Miasto wyznaczyło cztery takie lokalizacje, które są dostępne dla mieszkańców w różnych częściach Krakowa. Warto wcześniej zapoznać się z godzinami ich otwarcia, ponieważ różnią się one w zależności od punktu. Czasu na załatwienie sprawy jest coraz mniej, a po 2 września nie będzie już żadnej możliwości odzyskania wartości starych biletów.

Bilety można wymieniać w następujących Punktach Obsługi Pasażerów:

ul. Wielopole 1 – punkt czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–15.30.

ul. Pawia 3 – punkt czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–16.30.

Os. Centrum D 7 – punkt czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00–18.00.

ul. Papierni Prądnickich 1 – punkt czynny w poniedziałki i wtorki w godzinach 7.00-15.00 oraz od środy do piątku w godzinach 10.00-17.00.