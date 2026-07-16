Jak dobrze pamiętasz mapę Polski z 49 województwami? Quiz

Ten odmienny podział terytorialny, który ukształtował Polskę na niemal ćwierć wieku, stał się faktem 1 czerwca 1975 roku i obowiązywał nieprzerwanie aż do 31 grudnia 1998 roku. To właśnie wtedy, na mocy ustawy z dnia 28 maja 1975 roku, zrezygnowano z trójstopniowego podziału na rzecz dwustopniowego, likwidując powiaty i tworząc w ich miejsce aż 49 mniejszych województw.

Oficjalnie mówiono o usprawnieniu zarządzania i przybliżeniu władzy do obywatela. Jednak za tą radykalną reorganizacją stały znacznie głębsze, polityczne motywacje. Był to strategiczny ruch ekipy Edwarda Gierka, który po przejęciu sterów władzy dążył do scementowania swojej pozycji. Rozdrobnienie dużych, silnych województw i likwidacja powiatów pozwalały na osłabienie dotychczasowych lokalnych ośrodków władzy i rozbicie starych układów personalnych, często związanych z poprzednim stronnictwem. Nowy podział administracyjny stał się doskonałym pretekstem do przeprowadzenia szeroko zakrojonej wymiany kadr. Umożliwił obsadzenie kluczowych stanowisk w nowo utworzonych komitetach wojewódzkich ludźmi zaufanymi i w pełni lojalnymi wobec centralnych władz partyjnych w Warszawie, co gwarantowało skuteczniejszą kontrolę nad całym aparatem państwowym.

Czy jesteś w stanie cofnąć się w czasie i przypomnieć sobie, jak wyglądała Polska w tamtych latach? Nasz quiz, składający się z 15 pytań, to nie tylko sprawdzian wiedzy geograficzno-historycznej, ale również sentymentalna podróż do przeszłości. To doskonała okazja, aby odświeżyć wspomnienia lub – dla młodszych uczestników – odkryć, jak bardzo zmienił się nasz kraj. Czy podejmiesz wyzwanie i udowodnisz, że znasz mapę Polski z lat 1975–1998? Zapraszamy do zabawy i życzymy powodzenia!

Mapa Polski, która już nie ma. Wiesz, gdzie leżały te miasta w PRL-u? Sprawdź się w quizie! Pytanie 1 z 15 Które z tych miast nie znajdowało się w województwie tarnowskim? Dąbrowa Tarnowska Krosno Odrzańskie Dębica Następne pytanie

To małopolskie miasto w PRL-u było wsią. Mieszkali w nim cenieni kowale [GALERIA]

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