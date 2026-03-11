Gdzie zostanie pochowany Marian Koral?

Rodzina znana z produkcji lodów od lat unika medialnego rozgłosu. W rodzinnym Nowym Sączu ród ten wypracował sobie jednak ogromny prestiż. Lokalnej społeczności nie dziwi więc wygląd postawionego w 2022 roku miejsca wiecznego spoczynku przy ulicy Rejtana. To właśnie na tamtejszym cmentarzu komunalnym wzniesiono ogromne mauzoleum z czarnego granitu, które zdecydowanie wyróżnia się na tle innych mogił. Każda osoba spacerująca alejkami nekropolii zwraca uwagę na tę niesamowitą konstrukcję.

Architektura obiektu wzbudza uzasadniony podziw. Podniosły nastrój zapewniają wielkie kolumny wykończone złotymi detalami oraz rzeźby aniołów ustawione tuż przy głównym wejściu. Na fasadzie umieszczono czytelny napis „Grób rodziny Koral”. W środku tej potężnej budowli pochowano już kilku członków rodu, w tym Michała, Marię, Władysława, Małgorzatę, Barbarę oraz Jana Koralów. Sądeckie mauzoleum z czasem zyskało status lokalnej ciekawostki turystycznej i namacalnego dowodu sukcesu osiągniętego przez twórców lodowego imperium.

To właśnie do tego imponującego grobowca trafi ciało Mariana Korala. Znany w całej Polsce przedsiębiorca zmarł w wieku 74 lat po wyczerpujących zmaganiach z poważną chorobą. Ostatnie pożegnanie biznesmena rozpocznie się w środę o godzinie 13.00 w nowosądeckim kościele pod wezwaniem Ducha Świętego. Tam zostanie odprawiona msza żałobna. Dwie godziny później, o 15.00, zaplanowano właściwą ceremonię pochówku na miejscowym cmentarzu.

Sukces lodów Koral. Jak bracia zbudowali potęgę?

Rozwój przedsiębiorstwa tej znanej rodziny przypomina historię prosto z Hollywood. Wszystko zainicjowali pod koniec lat siedemdziesiątych w Limanowej bracia Józef i Marian Koralowie. Przedsiębiorcy ruszyli wtedy z rzemieślniczym wyrobem zimnych deserów. Po skromnych początkach przyszedł czas na spektakularny przełom w latach dziewięćdziesiątych. Bracia kupili wówczas innowacyjne zagraniczne urządzenia produkcyjne, co dało im możliwość masowego podbicia polskiego rynku.

Sukces nie opierał się wyłącznie na walorach smakowych, ale też na doskonałej intuicji biznesowej. Właściciele marki błyskawicznie dostrzegli siłę promocji opartych na znanych twarzach. W spotach reklamowych ich produktów występowały największe sławy krajowego show-biznesu, w tym Zbigniew Wodecki, Doda, Joanna Krupa oraz Natasza Urbańska. Spółka do dziś przeznacza potężne kwoty na działania promocyjne. Doskonałym tego przykładem była głośna kooperacja z youtuberami z Ekipy Friza, która zagwarantowała firmie kolejne rekordy sprzedaży.