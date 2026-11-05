Markowe zakupy w dobrych cenach? Krakowianie od 15 lat mają na to swój sposób

Moda na rozsądne kupowanie nie przemija. Blisko 80 procent mieszkańców regionu bardzo dobrze rozpoznaje markę FACTORY, bo centrum od lat idealnie wpisuje się w ich zakupowe oczekiwania – wynika z badania Gfk, przeprowadzonego na zlecenie NEINVER, europejskiego operatora centrów tego formatu. Zdecydowana większość klientów (73%) pracuje na etatach, z czego sporą grupę stanowią tzw. białe kołnierzyki. Blisko 20% outletowych poszukiwaczy okazji to kadra menadżerska, z drugiej strony taką samą grupę stanowią freelancerzy. To pokazuje,że FACTORY to właściwe miejsce na zakupy dla każdego.

FACTORY Kraków od półtorej dekady jest częścią lokalnego rynku handlowego. W tym czasie zmieniała się moda, trendy i sposób, w jaki planujemy zakupy. - Od 15 lat z powodzeniem pokazujemy, że dobre zakupy to niekoniecznie te najdroższe. Klienci przyjeżdżają do FACTORY Kraków po konkretne marki, jakość i atrakcyjne ceny, ale także po przyjemność odkrywania okazji. To właśnie połączenie szerokiego wyboru i możliwości oszczędzania stanowi istotę naszej oferty – mówi Agnieszka Kasprzyk-Oleksy, dyrektor FACTORY Kraków.

Co wyróżnia FACTORY zdaniem uczestników badania? To szeroka oferta marek z kategorii sportu i outdooru, duży wybór marek modowych dla mężczyzn i pokaźna oferta kategorii premium dla pań i panów. Do tego, rzecz jasna, oczywiście niskie ceny.

Zakupy dopasowane do różnych potrzeb

Piętnastolecie FACTORY Kraków to dobry moment, by przypomnieć, że rozsądne zakupy nie muszą oznaczać kompromisów. Czasem wystarczy wiedzieć, gdzie szukać.

Jedną z największych zalet FACTORY Kraków jest różnorodność oferty i to w cenach stale obniżonych od 30% do 70%. Niezależnie od tego, czy celem wizyty jest znalezienie wygodnych sneakersów, odzieży sportowej, eleganckiego stroju do pracy, czy skompletowanie garderoby dla całej rodziny, w jednym miejscu można porównać propozycje różnych marek. To również prawdziwe królestwo oryginalnych dodatków, artykułów podróżnych i oferta dla domu. Poznaj marki FACTORY Kraków.

Warto wracać po okazje

Każdy ma swój rozkład jazdy. Jedni przeszukują pasaże w poszukiwaniu najlepszych okazji, inni mają listę produktów, na które polują. Część klientów sprawdza drobiazgowo oferty na stronach internetowych outletu, ale są i tacy, którzy pojawiają się w FACTORY po prostu dla przyjemności bez konkretnych potrzeb zakupowych. I często wracają do domu z torbami pełnymi okazji.

Co warto wiedzieć, FACTORY opłaca się odwiedzać regularnie, bo asortyment produktów zmienia się bardzo często. Już w listopadzie ruszą Black Days z wyjątkowymi rabatami od cen outletowych, a potem nadejdzie czas zimowych wyprzedaży. Szczegóły już wkrótce będą dostępne na stronach FACTORY Kraków.

Do FACTORY każdemu po drodze

Do FACTORY Kraków w Modlniczce można dotrzeć sprawnie na wiele sposobów. Podróż autem ułatwia wybudowana niedawno krakowska obwodnica i niemal bezpośredni dostęp do autostrady oraz czołowych dróg regionalnych. Na niezmotoryzowanych czeka specjalny autobus FACTORY z ośmioma kursami dziennie: od FACTORY Kraków, przez miasto, aż do Ronda Dywizjonu 308 i z powrotem. Sprawdź rozkład jazdy. Nie brakuje też klientów, którzy przyjeżdżają rowerami albo przylatują na zakupy z pobliskiego lotniska Kraków Airport, kupują walizki i wypełniają je zakupami. Bo warto!

Operatorem FACTORY jest NEINVER, jeden z wiodących właścicieli i zarządców centrów outletowych w Europie.