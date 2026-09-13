Marysia urodziła się bez rączek. W restauracji spotkała ją ogromna przykrość. "Nogi ze stołu"

Anita Leszaj
Anita Leszaj
Jacek Chlewicki
Konsultacja: Jacek Chlewicki
2026-09-13 11:38

Sześcioletnia Marysia z Andrychowa, mimo braku rączek, doskonale radzi sobie w codziennym życiu i nie obawia się ciekawskich spojrzeń. Jednak podczas niedawnego rodzinnego obiadu w lokalu gastronomicznym doszło do incydentu, który sprawił, że na twarzy niepełnosprawnej dziewczynki pojawiły się łzy.

Sześcioletnia Marysia przyszła na świat z wrodzoną wadą genetyczną, przez którą nie wykształciły się u niej kończyny górne. Jej rodzice dowiedzieli się o tym jeszcze w trakcie ciąży, jednak z utęsknieniem i spokojem czekali na narodziny pociechy. Mimo braku rąk dziewczynka świetnie funkcjonuje, ponieważ ich funkcję w naturalny sposób przejęły stopy. Dzięki nim sześciolatka rysuje, wita się z innymi, bawi się oraz precyzyjnie ubiera lalki.

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Stopy służą Marysi również do trzymania kubka czy spożywania posiłków, a niedawno opanowała nawet nawlekanie igły. Dziewczynka funkcjonuje jak jej rówieśnicy, spędza czas z koleżankami i chodzi na basen. Jej mama, pani Anna, wspomina słowa córki, która sama stwierdziła, że ma po prostu „nogoręce”. W marcu rodzice zdecydowali się założyć bloga zatytułowanego „Mała Marysia – wielkie rzeczy”, by pokazywać życie córki, budować świadomość społeczną i wspierać innych. Profil zgromadził już 42 tysiące obserwujących. Ostatnio jednak, podczas pobytu w kalwaryjskiej restauracji, doszło do nieprzyjemnej sytuacji.

W trakcie oczekiwania na zamówienie obca kobieta nagle podeszła i agresywnie nakrzyczała na dziewczynkę za trzymanie stóp na stole. Obsługa restauracji nie stanęła w obronie dziecka, a kelnerka rzuciła w stronę rodziny "nogi ze stołu". Choć pozostali klienci wzięli stronę sześciolatki, oburzona kobieta nie zdecydowała się na przeprosiny. Jak podkreślają rodzice, zwrócenie uwagi przyszło komuś łatwo, ale na słowo „przepraszam” zabrakło odwagi, dlatego apelują o powstrzymanie się od pochopnych ocen i refleksję nad tym, dlaczego ktoś zachowuje się w dany sposób.

Chętni mogą wesprzeć Marysię za pośrednictwem strony Fundacji Avalon, pod adresem: https://www.fundacjaavalon.pl/nasi_beneficjenci/maria_chojnacka_21111/

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