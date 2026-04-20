Matura 2026 bez tajemnic. Z tym przedmiotem uczniowie radzą sobie najlepiej

Od rozpoczęcia matury 2026 dzielą nas zaledwie 2 tygodnie. Maturzyści w całym kraju intensywnie powtarzają materiał i weryfikują swoje umiejętności przed testami, które zdecydują o ich przyszłości na uczelniach wyższych. Wśród przedmiotów obligatoryjnych znajdują się takie, które tradycyjnie wywołują ogromne nerwy, jednak nie brakuje również tych uważanych za bardzo przewidywalne.

Język angielski to najłatwiejszy egzamin na maturze 2026

Zastanawiając się nad najmniej problematycznym testem maturalnym, wielu osobom na myśl nasuwa się język polski, jednak nic bardziej mylnego! Analiza ubiegłorocznych wyników z 2025 roku dowodzi, że najwyższą średnią na poziomie podstawowym odnotowano w przypadku języka angielskiego, gdzie wskaźnik wyniósł aż 78 procent. Z czego wynika tak rewelacyjny rezultat?

Kluczem do świetnej zdawalności jest przede wszystkim stały kontakt młodzieży z językiem angielskim każdego dnia. Edukacja nie kończy się na szkolnych lekcjach, ponieważ uczniowie obcują z tym językiem w internecie, muzyce czy zagranicznych produkcjach filmowych. Dzięki temu przyswajanie wiedzy wykracza poza tradycyjne schematy podręcznikowe. Nie bez znaczenia pozostaje także sama forma weryfikacji wiedzy. Zadania opierają się w głównej mierze na umiejętnościach praktycznych, w tym rozumieniu czytanego tekstu i podstawowej komunikacji, co znacznie ułatwia zdobywanie punktów.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

36

Harmonogram i daty matur w 2026 roku

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała niedawno kompletny terminarz matur z uwzględnieniem konkretnych godzin. Oto jak prezentuje się szczegółowy kalendarz egzaminacyjny na 2026 rok:

W maju 2026 roku odbędą się egzaminy ustne, a dokładne godziny szkoły ustalą we własnym zakresie:

język polski zaplanowano na okres 8–9, 11–14, 18–23 oraz 28–30 maja

języki obce nowożytne będą zdawane od 7 do 30 maja, przy czym wyłączono z tego harmonogramu 10, 17 i 24 maja.

Egzaminy obowiązkowe w formie pisemnej wystartują o godzinie 9:00:

4 maja w poniedziałek o 9:00 abiturienci zmierzą się z językiem polskim na poziomie podstawowym

5 maja we wtorek o 9:00 zaplanowano zmagania z matematyką wariancie podstawowym

6 maja w środę o 9:00 odbędą się testy z nowożytnych języków obcych na poziomie podstawowym

tego samego dnia o godzinie 14:00 szkoły dwujęzyczne zorganizują egzamin z matematyki w języku obcym na poziomie podstawowym

dodatkowo 6 maja o 15:35 uczniowie szkół dwujęzycznych przystąpią do rozszerzonej geografii w języku obcym.

Pełny harmonogram egzaminów dojrzałości znajdziecie tutaj: