Miał napis o grupie Speed na koszulce. Wpadł przez przyciemniane lampy w BMW

Kierowca BMW w rękach policji. Jego koszulka z napisem o grupie Speed to hit

Dla 27-latka z Myślenic spotkanie z mundurowymi przybrało nieoczekiwany obrót, a jego strój w połączaniu z całą sytuacją stał się hitem sieci. Funkcjonariusze z lokalnej drogówki, patrolujący ulice 3 lipca zwrócili uwagę na pewne BMW. Powodem były mocno przyciemnione przednie szyby i oklejone folią lampy, co od razu wzbudziło wątpliwości co do zgodności tego wszystkiego z polskimi przepisami. Gdy mundurowi zatrzymali auto, okazało się, że kierujący ma na sobie koszulkę z dość jednoznacznym przesłaniem: „P... grupę Speed”. Przypomnijmy, że grupa Speed to specjalna jednostka policji zajmująca się piratami drogowymi i nakładająca wysokie mandaty za przekraczanie prędkości.

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Nieprzepisowe przeróbki w BMW. Zmodyfikowany wydech i folia to był dopiero początek

Kontrola ujawniła kolejne naruszenia przepisów. Pojazd okazał się zbyt głośny, a wszystko przez modyfikacje w układzie wydechowym. Dodatkowo folia na szybach i lampach nie spełniała ustawowych norm. Finał spotkania był kosztowny – funkcjonariusze zatrzymali dowód rejestracyjny i wypisali mandat na kwotę 2000 zł. Mężczyzna jeszcze w obecności patrolu usunął nieprzepisową folię z szyb. Przy okazji tego zdarzenia mundurowi przypominają, że wszelkie tuningowe ingerencje w pojazd, w tym oklejanie szyb czy zmiany wydechu, muszą mieścić się w granicach prawa.

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