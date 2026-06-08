Miało elektryczność wcześniej niż Kraków. To jedno z najpiękniejszych miast w Małopolsce

Nowy Targ to jedno z najpiękniejszych miast w Małopolsce. Miał światło elektryczne wcześniej od Krakowa

Początki osadnictwa na tym terenie sięgają XIII wieku, a pierwsza wzmianka o osadzie Novum Forum, czyli Nowym Targu, pochodzi z 1326 roku. Kluczową datą w historii miasta jest jednak 22 czerwca 1346 roku, kiedy to król Kazimierz Wielki nadał mu przywilej lokacyjny. To właśnie z tego okresu pochodzi zachowany do dziś średniowieczny układ urbanistyczny z obszernym rynkiem.

Dzięki strategicznemu położeniu na szlaku handlowym na Węgry, Nowy Targ dynamicznie się rozwijał, otrzymując od kolejnych władców liczne przywileje. Kazimierz Wielki zwolnił mieszczan z cła krakowskiego, a Kazimierz IV Jagiellończyk w 1487 roku ustanowił prawo do organizowania drugiego jarmarku oraz cotygodniowego targu w czwartki, który odbywa się do dziś. Niestety, rozwój miasta był wielokrotnie hamowany przez liczne klęski. Potężne pożary, jak ten z 1601 roku, czy najazd szwedzki w 1656 roku, pustoszyły zabudowę. Ostatni wielki pożar w 1784 roku strawił większość budynków, co doprowadziło do wytyczenia nowego planu miasta.

Koniec XIX wieku to dla Nowego Targu czas dynamicznej modernizacji. W 1898 roku wybudowano tu elektrownię miejską. Dzięki tej inwestycji już rok później, w 1899 roku, miasto posiadało oświetlenie elektryczne, wyprzedzając pod tym względem nawet Kraków. W tym samym roku przez miasto poprowadzono linię kolejową, co dodatkowo wzmocniło jego znaczenie w regionie.

Nowy Targ jest doskonałą bazą wypadową do zwiedzania najpiękniejszych pasm górskich Polski. W jego bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się Gorczański Park Narodowy, a w niewielkiej odległości także Tatrzański, Pieniński i Babiogórski Park Narodowy. Położenie nad Dunajcem sprawia, że to stąd wyrusza słynny spływ kajakowy, a na terenie miasta działa najwyżej położone lotnisko w kraju. Miasto jest również siedzibą Euroregionu Tatry, co podkreśla jego znaczenie we współpracy transgranicznej.

Sercem miasta jest rozległy rynek o powierzchni 1,5 hektara, który niegdyś tętnił życiem podczas jarmarków. Dziś otaczają go zabytkowe kamienice mieszczańskie, a w jego centralnym punkcie stoi murowany ratusz z XIX wieku, zwieńczony charakterystyczną wieżą.

Wśród najważniejszych obiektów sakralnych wyróżniają się dwa kościoły:

Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej – jego historia sięga momentu lokacji miasta w 1346 roku, kiedy to został ufundowany przez samego Kazimierza Wielkiego. Choć liczne pożary na przestrzeni wieków zmieniały jego wygląd, do dziś pozostaje najstarszym istniejącym kościołem na Podhalu. Jego wnętrze utrzymane jest w stylu barokowym.

– jego historia sięga momentu lokacji miasta w 1346 roku, kiedy to został ufundowany przez samego Kazimierza Wielkiego. Choć liczne pożary na przestrzeni wieków zmieniały jego wygląd, do dziś pozostaje najstarszym istniejącym kościołem na Podhalu. Jego wnętrze utrzymane jest w stylu barokowym. Kościół św. Anny – ta drewniana świątynia, wzniesiona prawdopodobnie pod koniec XV wieku, jest uważana za najstarszy góralski kościół w regionie. Znajduje się na malowniczym wzgórzu cmentarnym, a jego wnętrze zdobią m.in. malowidła ścienne z około 1880 roku, przedstawiające legendę o ufundowaniu kościoła przez zbójników. Obiekt ten jest częścią małopolskiego Szlaku Architektury Drewnianej.

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Tak wygląda Nowy Targ, jedno z najpiękniejszych miast w województwie małopolskim [GALERIA]

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