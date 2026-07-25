Trąba powietrzna nad Małopolską? Jest nagranie

Nad Małopolską mogło dojść do wystąpienia jednego z najrzadszych i najbardziej niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych. W piątkowy wieczór, 24 lipca, mieszkańcy okolic Lipnicy Murowanej zauważyli wirujący lej schodzący z chmury w kierunku ziemi. Nagranie błyskawicznie obiegło internet i wywołało dyskusję, czy rzeczywiście była to trąba powietrzna.

O możliwym tornadzie poinformował w mediach społecznościowych profil Pogoda Żegocina. Według opublikowanych informacji zjawisko miało pojawić się między godziną 18.40 a 18.50. Autor wpisu przekazał, że otrzymał liczne relacje od mieszkańców, a udostępnione przez portal Bochnia112.pl nagranie pokazuje wyraźną rotację chmury oraz lej, który najprawdopodobniej dotknął powierzchni ziemi.

– Na nagraniu widoczna jest wyraźna rotacja chmury oraz kontakt leja z powierzchnią ziemi – przekazano we wpisie profilu Pogoda Żegocina.

Jak zaznaczono, zjawisku nie towarzyszyła klasyczna burza. Wszystko wskazuje na to, że powstało ono w obrębie dobrze rozwiniętej komórki konwekcyjnej. Jednocześnie autorzy podkreślają, że ostateczna ocena należy do specjalistów, dlatego apelują do mieszkańców o przesyłanie zdjęć i nagrań, które mogą pomóc w weryfikacji zdarzenia.

Na szczęście wszystko wskazuje na to, że zjawisko nie wyrządziło szkód. Lej miał pojawić się nad terenem niezabudowanym, a służby nie odnotowały zgłoszeń dotyczących zniszczeń ani osób poszkodowanych.

Trąby powietrzne w polsce to rzadkie zjawisko

Trąby powietrzne w Polsce należą do rzadkich zjawisk, jednak każdego roku meteorolodzy odnotowują od kilkunastu do kilkudziesięciu takich przypadków. Najczęściej pojawiają się latem, zwłaszcza w czerwcu, lipcu i sierpniu. Większość z nich ma lokalny charakter, choć historia pokazuje, że zdarzały się również wyjątkowo niszczycielskie tornada powodujące rozległe zniszczenia.

Jeśli doniesienia z okolic Lipnicy Murowanej zostaną potwierdzone przez ekspertów, będzie to kolejny udokumentowany przypadek wystąpienia trąby powietrznej w Polsce. Na razie nagrania i relacje świadków są analizowane, a ostateczna ocena zjawiska ma zostać przedstawiona po ich weryfikacji.

Trąba powietrzna przeszła przez jedną z południowych wsi: