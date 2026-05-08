Iwkowa to jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce. Mieszkał w niej święty pustelnik

Iwkowa jest jedną z najciekawszych wsi w województwie małopolskim. Jest położona w powiecie brzeskim, w gminie Iwkowa, na Pogórzu Wiśnickim. Miejscowość leży w niezwykle malowniczym regionie, w kotlinie wzdłuż rzek Bela i Białka. Iwkowa od północnej strony otoczona jest Pasmem Szpilówki ze szczytami: Piekarska Góra, Szpilówka, Bukowiec. Od wschodu wznosi się Machulec (Mahulec) wraz z innymi wzniesieniami nad Jeziorem Czchowskim. Od zachodniej i południowej strony wieś jest ograniczona wzniesieniami Rogozowej i Sołtysich Gór. Zaledwie 2 kilometry od Iwkowej znajduje się zamek Tropsztyn. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku, na który powołuje się portal Polska w Liczbach, we wsi mieszka 2 874 z czego 50,4 proc. mieszkańców stanowią kobiety, a 49,6 proc. ludności to mężczyźni. W latach 1975-1998 należała administracyjnie do województwa tarnowskiego.

Pierwsze wzmianki o Iwkowej pochodzą z początku XIV wieku. Jak podają źródła, powstała z połączenia dwóch osad. W 1334 roku królowa Jadwiga Łokietkowa, wdowa po Władysławie Łokietku, wystawiła przywilej lokacyjny ziemiom leżącym wzdłuż rzeki Bela. Do lokacji Iwkowej doszło jeszcze w średniowieczu, kiedy wieś była częścią ziemi sądeckiej. W XVI wieku Iwkowa była wsią królewską wielkorządów krakowskich, położoną w powiecie sądeckim województwa krakowskiego.

W Iwkowej znajduje się Pustelnia św. Urbana z XVIII wieku. Została wzniesiona w miejscu, gdzie na przełomie X i XI wieku miał mieszkać pustelnik Urban. W 2005 roku została wpisana do rejestru zabytków województwa małopolskiego. Natomiast najcenniejszym zabytkiem w Iwkowej jest kościół cmentarny pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny z końca XV wieku. Świątynia jest jednym z najciekawszych obiektów na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce.

