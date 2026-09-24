Miliardowa inwestycja w Krakowie. Wmurowano kamień węgielny pod budowę nowoczesnej elektrociepłowni

W czwartek w Krakowie uroczyście wmurowano kamień węgielny, co zapoczątkowało budowę innowacyjnego źródła ciepła dla lokalnego systemu energetycznego. Nowa elektrociepłownia będzie wykorzystywać nowoczesne silniki kogeneracyjne, co pozwoli zagwarantować mieszkańcom stabilne dostawy energii, a jednocześnie znacząco ograniczyć użycie węgla. Przewiduje się, że ta inwestycja o wartości rzędu miliardów złotych przełoży się nie tylko na obniżenie rachunków za ogrzewanie w najbliższych latach, ale także wyraźnie poprawi czystość krakowskiego powietrza.

Kompleks ten będzie nowoczesnym systemem kogeneracyjnym, zasilającym zarówno budynki mieszkalne, jak i instytucje na terenie Krakowa. Pierwsza faza przedsięwzięcia zakłada instalację 10 silników gazowych, które podzielono na dwa oddzielne zespoły prądotwórcze, z których każdy dysponuje mocą elektryczną na poziomie 49,8 MWe oraz mocą cieplną rzędu 50 MWt. Takie rozwiązanie umożliwi niezwykle efektywne i jednoczesne wytwarzanie prądu oraz ciepła. Projekt realizowany jest przez konsorcjum rodzimych firm, w skład którego wchodzą Unibep i SBB Energy S.A. Szacuje się, że dzięki uruchomieniu nowych urządzeń zapotrzebowanie na węgiel w krakowskiej elektrociepłowni zmniejszy się o równowartość około 3300 wagonów w skali roku.

- Kraków dzisiaj wyznacza trendy, Kraków jest dzisiaj miejscem w którym wszystko się zgadza w zakresie inwestycyjnym. To jest niezwykle ważna chwila nie tylko dla Krakowa dla Polskiej Grupy Energetycznej ale to jest wielka chwila dla całego polskiego ciepłownictwa, polskiej energetyki, bo transformacja energetyczna, która jest często hasłem, to jest w praktyce taka inwestycja jak tu. Do 2034 roku 3 miliardy złotych, która w praktyce ma zagwarantować dostawy ciepła, w możliwie najniższych cenach. I to jest w praktyce ta transformacja energetyczna. Mieszkańcy Krakowa nie będą musieli obawiać się dostaw ciepła, nie będą musieli obawiać się o jego wysokie ceny. Dzięki tej inwestycji to zostanie zagwarantowane – powiedział minister energii Miłosz Motyka.

W trakcie uroczystości zwrócono również uwagę na aspekt środowiskowy całego przedsięwzięcia. Zaznaczono, że wdrażane rozwiązania są wysoce ekologiczne, co będzie miało kluczowy wpływ na jakość powietrza w całym mieście. Głos zabrał również Stanisław Kracik z władz miejskich, który skomentował plany dekarbonizacji.

- Bezpieczeństwo dostaw, cena i środowisko! Dziękuję, że tak poważnie zabraliście się za dekarbonizację - podkreślił Stanisław Kracik.

Zgodnie z planem, realizacja kolejnych faz inwestycji na terenie krakowskiej elektrociepłowni doprowadzi do całkowitego wyeliminowania węgla z procesu produkcji ciepła dla mieszkańców do końca 2030 roku. Docelowo do roku 2034 zakład ma sfinalizować pełną transformację, produkując zarówno ciepło, jak i energię elektryczną wyłącznie przy pomocy najnowocześniejszych technologii, bez udziału szkodliwych paliw stałych.

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