Miliony dla Krakowa ze Strefy Czystego Transportu. Będą kolejne strefomaty

Od 1 stycznia Strefa Czystego Transportu w Krakowie zebrała prawie 18,7 mln zł opłat od kierowców niespełniających norm emisji spalin.

Płatności dokonywane są głównie online, a miasto planuje montaż kolejnych strefomatów.

Stawki opłat będą rosły, a w 2029 roku ma nastąpić całkowity zakaz wjazdu starych samochodów.

Dane dotyczące SCT w Krakowie

Szczegółowe dane, udostępnione PAP przez krakowski magistrat, ujawniają, że dominującą formą regulowania należności są opłaty krótkoterminowe. Aż 95 procent wszystkich wpłat to transakcje godzinowe i dzienne, co świadczy o tym, że wielu kierowców decyduje się na sporadyczny wjazd do strefy, a nie na stałe abonamenty. Mimo to, w ujęciu kwotowym, to właśnie opłaty abonamentowe stanowią większość, generując 57 procent wszystkich wpływów.

Urzędnicy zwracają uwagę na rosnące zainteresowanie systemem wśród kierowców z zagranicy, co jest szczególnie widoczne w okresie letnim, choć precyzyjne statystyki dotyczące narodowości nie są jeszcze dostępne. Płatności można dokonywać online poprzez dedykowany system lub w specjalnych strefomatach, których liczba ma zostać zwiększona – obecnie jest ich 9, ale w planach jest montaż dodatkowych 7.

Kiedy stare samochody nie wjadą do Strefy Czystego Transportu?

Obecnie stawki za wjazd do Strefy Czystego Transportu dla pojazdów niespełniających norm wynoszą: 2,5 zł za godzinę, 5 zł za dzień oraz 100 zł za miesiąc. Jednak te kwoty to tylko preludium do dalszych zmian. Zgodnie z przyjętymi regulacjami, opłaty SCT będą systematycznie rosły w kolejnych latach, by ostatecznie w 2029 roku wprowadzić całkowity zakaz wjazdu starych samochodów do strefy.

Mieszkańcy Krakowa, którzy nabyli pojazd przed 26 czerwca 2025 roku i zarejestrowali go w systemie SCT, są zwolnieni z uiszczania opłat. Pozostali kierowcy, których pojazdy spełniają określone normy emisji spalin, mogą poruszać się po strefie bezpłatnie. Mowa tu o samochodach benzynowych i LPG z normą Euro 4 lub wyższą (rok produkcji od 2005) oraz dieslach z normą Euro 6 lub wyższą (rok produkcji od 2014 dla aut osobowych i od 2012 dla ciężarowych).

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