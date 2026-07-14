Krakowscy lekarze dokonali przełomu. Chrząstka z nosa zrewolucjonizuje ortopedię

Medycy pracujący w krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego z sukcesem wykonali innowacyjną operację naprawy stawu kolanowego, jako pierwsi w Polsce wykorzystując do tego celu komórki wyizolowane z przegrody nosowej pacjentki.

Cały proces polegał na pobraniu zaledwie jednego centymetra tkanki nosowej, z której następnie w warunkach laboratoryjnych wyhodowano chrząstkę o rozmiarze 16 cm , a finalnie zaimplantowano ją w uszkodzonym obszarze. Pracą chirurgów kierował dr Paweł Skowronek.

, a finalnie zaimplantowano ją w uszkodzonym obszarze. Pracą chirurgów kierował dr Paweł Skowronek. Ten nowatorski zabieg został zrealizowany w obrębie międzynarodowego przedsięwzięcia N-TEC, w którym krakowska placówka bierze udział jako jedyny polski reprezentant.

Lekarze z Krakowa biorą udział w prestiżowym programie naukowym

Placówka w Nowej Hucie jest wyłącznym reprezentantem Polski w tym innowacyjnym projekcie badawczym. Polscy medycy działają ramię w ramię z fachowcami reprezentującymi znakomite ośrodki ze Szwajcarii, Niemiec, Włoch oraz Chorwacji. Ten skomplikowany proces medyczny wymaga ścisłej kooperacji laryngologów i specjalistów z zakresu ortopedii, a wszystko rozpoczyna się od odpowiedniego pobrania próbki tkanki.

Początkowo grupa laryngologów dowodzona przez doktora Pawła Papieża pobrała od kobiety zaledwie jednometrowy wycinek tkanki nosowej, co stanowi bezpieczny zabieg nie wpływający negatywnie na oddychanie czy wygląd twarzy. Następnie pobrany materiał został wysłany na okres czterech tygodni do nowoczesnego, europejskiego laboratorium. Wykorzystując osiągnięcia zaawansowanej inżynierii tkankowej, specjaliści namnożyli komórki i umieścili je na specjalnej membranie, dzięki czemu uzyskany fragment urósł do imponujących szesnastu centymetrów.

Rewolucja w ortopedii. Polscy specjaliści z Krakowa odbudowali kolano dzięki chrząstce z nosa

Finalnym stadium całej procedury było wszczepienie biologicznego implantu, który w postaci żywej tkanki został umieszczony w zniszczonym kolanie. Zabieg został poprowadzony przez grupę specjalistów na czele z dr. Pawłem Skowronkiem, pełniącym obowiązki na Oddziale Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej. Wyhodowany materiał wypełnił lukę w stawie rzepkowo-udowym pacjentki, a operacja zamknęła się w czasie jednej godziny.

– Jest to innowacyjna metoda. Ta chrząstka z nosa, okazało się, jest chrząstką można powiedzieć bardzo prymitywną, multipotencjalną. Ona zachowuje się, po przeszczepieniu w inne miejsce tak jak chrząstka w danym miejscu. Czyli pobierając chrząstkę z nosa, namnażając ją i wszczepiając z powrotem do kolana pacjenta jesteśmy w stanie odzyskać tkankę chrzęstną, która jest bardzo podobna do tej chrząstki, która jest w stawie kolanowym –

wyjaśnił dr n. med. Michał Skowronek, ortopeda.

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Wypowiedź dr n med. Pawła Skowronka