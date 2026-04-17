Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski, przyznał się do błędu przy wprowadzaniu Strefy Czystego Transportu.

Miszalski stwierdził, że zawiódł go "instynkt polityczny" w tej sprawie.

W maju odbędzie się referendum w sprawie odwołania Miszalskiego z funkcji prezydenta Krakowa.

Strefa Czystego Transportu pod lupą. Miszalski przyznaje się do błędu

Wprowadzenie Strefy Czystego Transportu w Krakowie stało się jednym z najbardziej gorących tematów ostatnich miesięcy. Decyzja ta, mająca na celu walkę ze smogiem i poprawę jakości powietrza, wywołała burzę niezadowolenia wśród mieszkańców i ekspertów. Wiele osób zarzuca władzom miasta, że zmiany są zbyt drastyczne, wprowadzane bez odpowiednich konsultacji i obciążają budżety mieszkańców. Prezydent Krakowa, w wywiadzie dla Onetu, odniósł się do tych zarzutów, przyznając, że wprowadzenie SCT w połączeniu z innymi zmianami było błędem.

- To jest błąd już nie tylko komunikacyjny, ale merytoryczny – powiedział prezydent, komentując kumulację zmian wprowadzonych w ostatnim czasie.

Oprócz Strefy Czystego Transportu, mieszkańcy Krakowa musieli zmierzyć się również ze zmianami cen biletów komunikacji miejskiej oraz wydłużeniem godzin płatnego parkowania.

- Mimo że każda z tych zmian osobno nie jest aż tak dotkliwa dla mieszkańców — bo ze strefy czystego transportu są zwolnieni Krakowianie, bilety miesięczne podrożały ostatecznie o 10 zł, a z opłat za parkowanie w niedzielę mieszkańcy są zwolnieni — to może tych zmian było naraz za dużo. Zrobiła się wielka kumulacja. Tu chyba zawiódł mnie na chwilę instynkt polityczny – przyznał prezydent Aleksander Miszalski.

Miszalski będzie bronił prezydenckiego fotela. Kiedy referendum?

Referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa odbędzie się w niedzielę, 24 maja. Próg ważności wynosi 158 555 osób. Jeśli w głosowaniu weźmie udział mniej wyborców, prezydent pozostanie na stanowisku, choćby za jego odwołaniem opowiedziało się więcej osób niż przeciwko. Aleksander Miszalski wezwał swoich zwolenników do bojkotu referendum.

Tego samego dnia zostanie również przeprowadzone głosowanie w sprawie odwołania rady miejskiej. W tym przypadku próg ważności wynosi 179 792 osoby.

