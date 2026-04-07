Będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa. Znamy datę głosowania

Referendum w Krakowie. Kiedy mieszkańcy zagłosują w sprawie Miszalskiego?

Komisarz wyborczy podjął decyzję, która oficjalnie uruchamia procedurę referendalną. Głosowanie, w którym mieszkańcy Krakowa zdecydują o dalszych losach Aleksandra Miszalskiego na stanowisku prezydenta, zaplanowano na niedzielę, 24 maja 2026 roku.

Warto podkreślić, że głosowanie będzie dotyczyło odwołania nie tylko prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego, ale też rady miejskiej. Krakowianie w komisji wyborczej będą mogli otrzymać dwie karty do głosowania. Na jednej z nich znajdzie się pytanie: Czy jest Pani/Pan za odwołaniem Pana Aleksandra Jana Miszalskiego z funkcji Prezydenta Miasta Krakowa przed upływem kadencji? Z kolei na drugiej karcie będzie widniało pytanie: Czy jest Pani/Pan za odwołaniem Rady Miasta Krakowa przed upływem kadencji? W obu przypadkach do wyboru są tylko dwie możliwości: TAK lub NIE.

Obwodowe komisje wyborcze zostaną powołane do dnia 3 maja. Wcześniej, bo już do 20 kwietnia nastąpi utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numer.

Kiedy referendum będzie ważne?

W przypadku referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa próg ważności wynosi 158 555 osób. Jeśli w głosowaniu weźmie udział mniej wyborców, prezydent zostanie na stanowisku, choćby za jego odwołaniem opowiedziało się więcej osób niż przeciwko.

W przypadku referendum w sprawie odwołania rady miejskiej próg ważności wynosi 179 792 osób. Różnica wynika z faktu, że w drugiej turze wyborów samorządowych 2024, podczas której wybrano Aleksandra Miszalskiego na prezydenta Krakowa, frekwencja była dużo mniejsza niż podczas pierwszej tury, połączonej z wyborami do rady miejskiej.

Obecnie kadencja samorządu trwa pięć lat i powinna się zakończyć wiosną 2029 r.

Sonda Czy Aleksander Miszalski powinien zostać odwołany z funkcji prezydenta Krakowa? tak nie nie mam zdania