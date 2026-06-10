Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej w wyścigu o Kraków. Kto jeszcze kandyduje o fotel prezydenta?

Monika Piątkowska startuje na prezydenta Krakowa

Senator Koalicji Obywatelskiej, Monika Piątkowska, podjęła decyzję o ubieganiu się o urząd prezydenta Krakowa. "Podjęłam decyzję, że będę się ubiegała się o fotel prezydenta miasta Krakowa, miasta w którym spędziłam całe swoje dorosłe życie, miasta w którym skończyłam studia, miasta w którym urodziłam mojego syna" – powiedziała.

Poparcie kluczowych polityków

Piątkowska wyraziła wdzięczność premierowi Donaldowi Tuskowi oraz wicepremierowi i prezesowi Polskiego Stronnictwa Ludowego, Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, za wsparcie jej kandydatury. Ich poparcie jest istotnym elementem w jej kampanii wyborczej.

Przedterminowe wybory w Krakowie

Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa są wynikiem odwołania dotychczasowego prezydenta, Aleksandra Miszalskiego, w referendum. Zgodnie z Kodeksem wyborczym, nowe wybory powinny odbyć się w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników tego referendum. Data wyborów nie została jeszcze ustalona.

Kto wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa?

Inni kandydaci w nadchodzących wyborach na prezydenta Krakowa to reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość Michał Drewnicki, z ramienia Konfederacji wystartuje Bartosz Bocheńczak, a Konfederację Korony Polskiej ma reprezentować Michał Klimek. Partia Razem wytypowała Aleksandrę Owcę, natomiast Nowa Lewica Darię Gosek-Popiołek. Start w wyborach zapowiedzieli również: Grażyna Zofia Świat z Bezpartyjnych Samorządowców Małopolski, były prezes NIK Marian Banaś oraz Marianna Schreiber.

Źródło PAP.