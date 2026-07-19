Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę, 17 lipca, na terenie miejscowości Mietniów, położonej w powiecie wielickim. Tuż przed godziną 19:00 zaalarmowano służby o wypadku z udziałem kierowcy motocykla. Zgodnie z doniesieniami serwisu Małopolska Alarmowo, w akcji wzięły udział zastępy straży pożarnej, zespoły ratownictwa medycznego oraz funkcjonariusze policji.

Interwencja Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i walka o poszkodowanego w Mietniowie

Ratownicy po przybyciu na miejsce musieli zmierzyć się z niezwykle trudną sytuacją. Od razu przystąpiono do działań, by utrzymać przy życiu rannego kierowcę. Niestety, wspólne wysiłki medyków oraz trwająca reanimacja okazały się bezskuteczne, co potwierdzili obecni podczas działań strażacy.

- O godzinie 18:44 zostaliśmy zadysponowani do zdarzenia drogowego z udziałem motocyklisty w miejscowości Mietniów. Pomimo natychmiast podjętych działań ratowniczych oraz przeprowadzonej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, życia kierującego motocyklem nie udało się uratować. Lekarz obecny na miejscu stwierdził zgon

- przekazała jednostka OSP Chorągwica.

Śledztwo w sprawie wypadku. Policja w Wieliczce ustala przyczyny

Funkcjonariusze policji przez wiele godzin gromadzili ślady pod ścisłym nadzorem prokuratury. Ich głównym celem jest drobiazgowe odtworzenie przebiegu dramatycznych wydarzeń. Wstępne ustalenia wskazują, że kierujący motocyklem nagle utracił kontrolę nad maszyną, co doprowadziło do tragedii.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że motocyklista z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn zjechał z jezdni i uderzył w betonowy przepust znajdujący się przy drodze. Dokładny przebieg zdarzenia wyjaśniają policjanci pracujący pod nadzorem prokuratora

- dowiedział się portal faktywadowice.pl.

Apele służb o bezpieczeństwo na drodze

To kolejna tego typu tragedia, do której doszło niedawno na naszych drogach. Ratownicy wciąż alarmują, że rozwaga za kierownicą oraz stosowanie się do znaków drogowych są niezbędne.

- Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności, przestrzeganie przepisów oraz dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Chwila nieuwagi może mieć tragiczne konsekwencje

- podsumowano w komunikacie profilu Małopolska Alarmowo.