Miechów to jedno z najpiękniejszych miast w Małopolsce. Jest nazywane „polskiej Jerozolimy”

Historia Miechowa jest nierozerwalnie związana z Zakonem Kanoników Regularnych Grobu Bożego, popularnie zwanych bożogrobcami. Wszystko zaczęło się w 1163 roku, kiedy możnowładca Jaksa Gryfita, po powrocie z pielgrzymki do Ziemi Świętej, sprowadził zakonników do swoich włości. To właśnie tutaj powstała siedziba polskiej prowincji zakonu, a Miechów stał się ważnym ośrodkiem religijnym i kulturalnym.

Dynamiczny rozwój osady, napędzany obecnością zakonu, doprowadził do nadania praw miejskich w 1290 roku. Przez kolejne wieki miasto rozwijało się jako centrum życia duchowego, przyciągając pielgrzymów i zyskując na znaczeniu. Kres potęgi bożogrobców w Miechowie nadszedł w 1819 roku, kiedy zakon został skasowany przez zaborcze władze rosyjskie, jednak ich dziedzictwo przetrwało do dziś.

Najważniejszym świadectwem historycznej rangi Miechowa jest imponujący zespół poklasztorny. Jego centralnym punktem jest Bazylika Grobu Bożego – gotycka świątynia przebudowana w stylu późnobarokowym, która dominuje w panoramie miasta. Jej wnętrze skrywa polichromie nawiązujące do dziejów zakonu oraz Jerozolimy.

Jednak prawdziwym unikatem na skalę europejską jest znajdująca się wewnątrz bazyliki Kaplica Grobu Bożego. To wierna kopia kaplicy z Bazyliki Grobu Świętego w Jerozolimie, wzniesiona na początku XVI wieku. To właśnie dzięki niej Miechów zyskał miano „Polskiej Jerozolimy”, stając się celem pielgrzymek dla tych, którzy nie mogli udać się do Ziemi Świętej. Kompleks uzupełniają budynki dawnego klasztoru oraz baszta obronna, przypominająca o dawnej potędze tego miejsca.

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Współczesny Miechów to spokojne miasto powiatowe, które z powodzeniem łączy funkcje administracyjne z pielęgnowaniem historycznej tożsamości. Spacerując po jego ulicach, można odkryć inne ciekawe obiekty, takie jak dworek „Zacisze”, w którym dziś mieści się Muzeum Ziemi Miechowskiej, czy budynek dawnej synagogi. Miasto, choć naznaczone zniszczeniami wojen i trudną historią, zachowało swój niepowtarzalny klimat. Dla miłośników historii i architektury sakralnej jest to bez wątpienia jeden z najcenniejszych punktów na turystycznej mapie Małopolski.

Tak wygląda Miechów, jedno z najpiękniejszych miast w Małopolsce [GALERIA]

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