Naga kąpiel w Tatrach. Turystki wywołały burzę

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Ukraiński influencer nad Morskim Okiem i naga kąpiel Czeszek
Niedawno media obiegały informacje o skandalicznym wybryku obywatela Ukrainy, który zignorował zakazy wjazdu i dotarł sportowym samochodem nad Morskie Oko. Więcej w tym temacie przeczytacie tutaj: Wjechał autem nad Morskie Oko. Ukraiński influencer tłumaczy się i przeprasza. Kolejny przejaw skrajnej nieodpowiedzialności miał miejsce niedługo później u naszych południowych sąsiadów. Jak się okazuje, po słowackiej stronie Tatr dwie obywatelki Czech zrzuciły ubrania i weszły zupełnie nago do górskiego stawu.
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Surowe kary za łamanie przepisów w tatrzańskich parkach
Górskie szlaki przyciągają rzesze miłośników dzikiej przyrody, jednak część z nich kompletnie ignoruje obowiązujące tam regulaminy ochrony środowiska. Przykładem takiej ignorancji wykazały się wspomniane Czeszki, które w niedzielę 7 czerwca postanowiły schłodzić się w zimnej wodzie po wyczerpującej wędrówce w górach. Wideo uwieczniające to kontrowersyjne zdarzenie opublikowano na instagramowym profilu @tatry_official. Twórcy ostrzegli widzów, że za takie przewinienia na Słowacji grozi dotkliwy mandat w wysokości od 300 do ponad 3300 euro. Internauci nie kryli ogromnego oburzenia i błyskawicznie potępili bezmyślne zachowanie kobiet w sieci.
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Czego nie wolno robić na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego?
Regulaminy parków narodowych precyzyjnie określają zasady zachowania gwarantujące bezpieczeństwo dzikiej faunie i samym turystom. Najważniejsze wytyczne na chronionym obszarze to:
- Spacerowanie wyłącznie po oficjalnych i wytyczonych trasach turystycznych.
- Całkowity zakaz niszczenia lokalnej roślinności oraz celowego płoszenia dzikiej zwierzyny.
- Powstrzymanie się od dokarmiania zwierząt, co stanowi dla nich ogromne zagrożenie.
- Konieczność zabierania wszystkich własnych odpadów poza teren górski.
- Surowy zakaz rozpalania ognisk oraz rozbijania namiotów poza specjalnie wyznaczonymi do tego strefami.
- Bezwzględny zakaz kąpieli w jakichkolwiek górskich zbiornikach wodnych i potokach.
- Zakaz używania bezzałogowych statków powietrznych bez uzyskania stosownych pozwoleń od władz parku.
- Ograniczenie poruszania się na rowerze wyłącznie do oficjalnych ścieżek rowerowych.
- Całkowity zakaz wjazdu hulajnogami elektrycznymi i podobnymi sprzętami na górskie szlaki.