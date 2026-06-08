Naga kąpiel w Tatrach. Turystki wywołały burzę

Ukraiński influencer nad Morskim Okiem i naga kąpiel Czeszek

Niedawno media obiegały informacje o skandalicznym wybryku obywatela Ukrainy, który zignorował zakazy wjazdu i dotarł sportowym samochodem nad Morskie Oko. Więcej w tym temacie przeczytacie tutaj: Wjechał autem nad Morskie Oko. Ukraiński influencer tłumaczy się i przeprasza. Kolejny przejaw skrajnej nieodpowiedzialności miał miejsce niedługo później u naszych południowych sąsiadów. Jak się okazuje, po słowackiej stronie Tatr dwie obywatelki Czech zrzuciły ubrania i weszły zupełnie nago do górskiego stawu.

Surowe kary za łamanie przepisów w tatrzańskich parkach

Górskie szlaki przyciągają rzesze miłośników dzikiej przyrody, jednak część z nich kompletnie ignoruje obowiązujące tam regulaminy ochrony środowiska. Przykładem takiej ignorancji wykazały się wspomniane Czeszki, które w niedzielę 7 czerwca postanowiły schłodzić się w zimnej wodzie po wyczerpującej wędrówce w górach. Wideo uwieczniające to kontrowersyjne zdarzenie opublikowano na instagramowym profilu @tatry_official. Twórcy ostrzegli widzów, że za takie przewinienia na Słowacji grozi dotkliwy mandat w wysokości od 300 do ponad 3300 euro. Internauci nie kryli ogromnego oburzenia i błyskawicznie potępili bezmyślne zachowanie kobiet w sieci.

Ludzka głupota nie zna granic. Dożywotni zakaz wstępu do takich miejsc

Ciągłe groźby bez ponoszenia konsekwencji nie mają znaczenia w tym otępiałym systemie

Czego nie wolno robić na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego?

Regulaminy parków narodowych precyzyjnie określają zasady zachowania gwarantujące bezpieczeństwo dzikiej faunie i samym turystom. Najważniejsze wytyczne na chronionym obszarze to: