Nagrała film, który wywołał popłoch. 16-latka zatrzymana przez policję

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-10-16 9:58

Policjanci z podkrakowskich Zielonek ujęli 16-latkę. Dziewczyna umieściła w internecie nagranie sugerujące atak w szkole. Służby błyskawicznie ustaliły jej tożsamość, a nastolatka usłyszała zarzuty. Sprawą zajmie się sąd rodzinny.

Dwaj policjanci prowadzą 16-latkę wzdłuż budynku. O zatrzymaniu nastolatki z okolic Krakowa przeczytasz na Eska Kraków.
Autor: Małopolska Policja/ Materiały prasowe
  • Funkcjonariusze z Zielonek zatrzymali 16-letnią dziewczynę mieszkającą w powiecie krakowskim.
  • Nastolatka udostępniła w sieci materiał sugerujący, że uczniowie lokalnej szkoły są w niebezpieczeństwie.
  • Młoda kobieta usłyszała dwa zarzuty, a jej zachowanie oceni sąd rodzinny.

Niepokojące wideo 16-latki z okolic Krakowa. Policja w akcji

Zatrzymanie miało miejsce w środę, 14 października. Kilka dni wcześniej dziewczyna wrzuciła na popularny portal społecznościowy niepokojący film, który zelektryzował służby. Małopolska policja podaje, że wideo prezentowało niebezpieczne sceny, a autorka wskazała konkretną szkołę w powiecie krakowskim jako miejsce potencjalnej tragedii. Chciała w ten sposób wywołać wrażenie, że życie uczniów jest zagrożone.

Funkcjonariusze z Zielonek podjęli natychmiastowe działania. Ustalenie autorki zajęło im niewiele czasu. Po przewiezieniu 16-latki na komendę sprawę przejął Zespół Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii z Krakowa. Dziewczynie przedstawiono zarzuty fałszywego alarmu o zagrożeniu (art. 224a § 1 kk) oraz z art. 256 § 1a kk.

Co grozi 16-latce? Sprawa trafiła do sądu rodzinnego

Teraz zachowanie nastolatki oceni sąd rodzinny i nieletnich. Przy tej okazji mundurowi przypominają rodzicom i młodym ludziom o odpowiedzialności. Podkreślają, że w internecie nikt nie jest anonimowy, a każdy wpis czy opublikowany film zostawia ślad, do którego służby potrafią dotrzeć.

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