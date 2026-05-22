Nauczycielka Katarzyna K. stanie przed sądem za wykorzystywanie nieletniego ucznia

Katarzyna K. oskarżona o wykorzystanie ucznia. Nauczycielka odpiera zarzuty

Śledczy z Krakowa przekazali do wadowickiego sądu rejonowego akt oskarżenia przeciwko Katarzynie K. Sprawa dotyczy trwającego około osiemnaście miesięcy procederu, w ramach którego kobieta miała zmuszać małoletniego chłopca do poddawania się różnym czynnościom seksualnym. Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje na to, że relacja ta trwała w okresie przed ukończeniem przez ofiarę piętnastego roku życia, jak i w późniejszym czasie. Organa ścigania podkreślają systematyczność i długofalowy charakter zakazanych działań, jakich miała dopuścić się oskarżona.

Mimo obszernej dokumentacji i dowodów zebranych przez prokuraturę, podejrzana wciąż utrzymuje, że jest całkowicie niewinna. W trakcie składania oficjalnych wyjaśnień stanowczo zanegowała informacje, jakoby łączyły ją z nastoletnim pokrzywdzonym jakiekolwiek relacje o charakterze intymnym. Jej próby podważenia wiarygodności stawianych zarzutów nie przyniosły jednak zamierzonego skutku w oczach śledczych. Prokurator prowadzący sprawę uznał bowiem pozyskane fakty za w pełni wystarczające do zainicjowania procesu karnego przed sądem.

Katarzyna K. odsunięta od pracy. Nauczycielka ma zakaz kontaktu z dziećmi

Charakter sprawy oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ofierze skłoniły organy ścigania do sięgnięcia po adekwatne środki zapobiegawcze. Katarzyna K. musiała wpłacić poręczenie majątkowe w wysokości dwudziestu tysięcy złotych. Na kobietę nałożono ponadto dozór policyjny, a także kategorycznie zabroniono jej zbliżania się oraz nawiązywania jakichkolwiek prób kontaktu z samym poszkodowanym uczniem i jego najbliższymi krewnymi.

Katarzyna K. została zawieszona w prawach do wykonywania zawodu pedagoga. Oprócz tego nałożono na nią bezwzględny nakaz powstrzymania się od wszelkiej działalności umożliwiającej kontakt z małoletnimi.