Nawet 12 tys. zł! Taka oferta pracy w Krakowie. Szukają osób bez nałogów

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-09-25 22:35

Na brak ofert pracy w dużych miastach trudno narzekać, ale niektóre ogłoszenia szczególnie przyciągają uwagę. Jedno z nich pojawiło się w oficjalnym serwisie ePraca. Firma z Krakowa poszukuje pracowników do montażu klimatyzacji i oferuje wynagrodzenie zaczynające się od 12 tys. zł brutto. Kandydaci muszą jednak spełnić określone wymagania.

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Autor: _Alicja_/ Pixabay.com

Praca przy montażu klimatyzacji. Firma oferuje 12 tys. zł brutto

Oferta "Praca przy montażu klimatyzacji" dotyczy stanowiska montera lub konserwatora instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Najbardziej wyróżniającym się elementem oferty jest wynagrodzenie - pracodawca deklaruje od 12 tys. zł brutto. Trzeba jednak zauważyć, że nie jest to sztywna kwota dla każdego zatrudnionego. W ogłoszeniu zaznaczono, że wysokość pensji będzie zależała od posiadanych kwalifikacji i umiejętności, a wynagrodzenie ma być naliczane w systemie akordowym.

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Pracownik będzie zajmował się przede wszystkim montażem klimatyzacji w domach jednorodzinnych. Oferta wiąże się jednak nie tylko z pracą w Krakowie. W ogłoszeniu wskazano również tygodniowe wyjazdy na terenie Unii Europejskiej, przede wszystkim do Niemiec i Hiszpanii.

Wymagania od pracowników

Wśród wymagań pracodawca wymienił osoby samodzielne i posiadające kwalifikacje pozwalające na wykonywanie pracy. Jednocześnie firma zaznacza, że możliwe jest przyuczenie osób, które nie mają jeszcze odpowiednich kwalifikacji, ale są chętne do nauki.

Co ciekawe, w ogłoszeniu znalazł się nietypowy zapis dotyczący kandydatów. Pracodawca szuka osób solidnych i "bez nałogów".

Osoby samodzielne, posiadające kwalifikacje do samodzielnej pracy, mogą być również osoby bez kwalifikacji-chętne do przyuczenia!!!! Osoby solidne (bez nałogów!!!!!) - czytamy w ogłoszeniu na portalu epraca.

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Oferta, o które mowa wyżej została opublikowana w serwisie ePraca, czyli oficjalnym portalu z ofertami pracy prowadzonym przez publiczne służby zatrudnienia. W bazie można znaleźć zarówno oferty z Polski, jak i propozycje pracy za granicą. Osoby szukające zatrudnienia mogą przeglądać ogłoszenia według m.in. stanowiska, lokalizacji czy rodzaju pracy. Więcej informacji o serwisie ePraca i możliwościach, jakie daje osobom poszukującym zatrudnienia, pisaliśmy w naszym poprzednim artykule tutaj: Tu ofert pracy jest od groma. To państwowy "pośredniak"

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