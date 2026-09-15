Nie żyje ginekolog ze Szpitala im. Stefana Żeromskiego. Współpracownicy żegnają doktora Hejnara

Nie żyje znany lekarz z Krakowa. Doktor Janusz Hejnar zmarł niespodziewanie

Środowisko medyczne stolicy Małopolski obiegła niezwykle przygnębiająca informacja. Śmierć wybitnego lekarza to wielki cios dla personelu oraz pacjentek leczących się w krakowskim ośrodku. Doktor Janusz Hejnar przez kilkadziesiąt lat zapracował sobie na opinię wysoce profesjonalnego medyka, w pełni oddanego swoim obowiązkom. Zajmował się precyzyjnym diagnozowaniem i terapią wielu zróżnicowanych chorób o podłożu ginekologicznym.

Praca wybitnego krakowskiego medyka nie opierała się jedynie na przyjmowaniu pacjentek w gabinecie. Według relacji współpracowników doktor bardzo aktywnie włączał się w profesjonalną pomoc dedykowaną kobietom spodziewającym się dziecka oraz noworodkom. Personel cenił doktora za jego wiedzę, dzięki której skutecznie radził sobie nawet z wyjątkowo skomplikowanymi przypadkami medycznymi.

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Krakowski szpital żegna doktora Hejnara

Informacja o śmierci doktora Janusza Hejnara zaskoczyła pacjentów i jego bliskich współpracowników. Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego, w którym od lat pracował zmarły, podzielił się w internecie słowami pożegnania.

„Z ogromnym żalem żegnamy wspaniałego Kolegę, wieloletniego współpracownika, wyjątkowego Człowieka – dr Janusza Hejnara. Jego niespodziewane, zbyt szybkie odejście pozostawiło puste miejsce przy dyżurkowym stole odpraw. Dziękujemy za wszystkie wspólne lata pracy. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy szczerego współczucia. Koleżanki i koledzy z Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Dyrekcja i Pracownicy Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie” - czytamy w oficjalnym komunikacie szpitala, w którym pracował wybitny krakowski ginekolog.