Niedźwiedzia rodzina na szlaku w Dolinie Chochołowskiej. Turyści obserwowali z bliska

Niedźwiedzia rodzina spaceruje po Tatrach. Turyści widzieli drapieżniki z bliska

Krótkie wideo z Doliny Chochołowskiej zostało udostępnione na profilu Tatry w mediach społecznościowych. Chociaż materiał trwa tylko kilkanaście sekund, doskonale uwieczniono na nim grupę drapieżników. Z gęstych zarośli wprost na ścieżkę wyłania się potężna niedźwiedzica. Chwilę po niej na szlaku zjawiają się trzy małe niedźwiadki, po czym cała grupa pewnym krokiem maszeruje w wyższe partie gór.

„Wyglądają na będące w świetnej kondycji, młode porządnie podrosły i nadal spokojnie wędrują swoimi ulubionymi szlakami turystycznymi” – czytamy w oficjalnym opisie udostępnionego filmu na profilu Tatry.

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Spotkanie z niedźwiedziem w górach. Ostrzeżenie przed robieniem zdjęć drapieżnikom

Największe wrażenie robi to, że tuż obok zwierząt znajdowali się turyści. Drapieżniki absolutnie nie przejawiały wrogości wobec ludzi i same też nie sprawiały wrażenia zaniepokojonych. Zamiast tego z dużym opanowaniem maszerowały w obranym wcześniej kierunku.

Udostępniony w internecie materiał błyskawicznie spotkał się z żywym odzewem ze strony użytkowników. W sekcji komentarzy ktoś przyznał, że miał okazję natknąć się na tę samą grupę zwierząt podczas schodzenia z Trzydniowiańskiego Wierchu. Do tego niecodziennego spotkania doszło rzekomo na bardzo wąskim odcinku trasy.

Wyprawa w najwyższe polskie góry wiąże się z ryzykiem spotkania niedźwiedzia. Zazwyczaj te zwierzęta starają się trzymać z dala od skupisk ludzkich. Korzystając z doskonałego węchu i słuchu, drapieżniki potrafią z wyprzedzeniem zorientować się o zbliżających się osobach i ukryć się w gąszczu.

W sytuacji, gdy niedźwiedź wyjdzie bezpośrednio na ścieżkę, kategorycznie zabrania się podchodzenia do niego oraz wykonywania zdjęć z bliska. Najważniejsze to utrzymać nerwy na wodzy, pozwolić drapieżnikowi swobodnie się oddalić, a samemu bez gwałtownych ruchów wycofać się.