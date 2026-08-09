Niedźwiedzica z młodymi na szlaku w Dolinie Chochołowskiej. Wokół turyści!

Niedźwiedzia rodzina weszła na szlak w Dolinie Chochołowskiej. Nie przeszkadzał im tłum turystów

Na jednym z najpopularniejszych szlaków, w Dolinie Chochołowskiej, doszło do spotkania sporej grupy przypadkowych turystów z niedźwiedzicą i jej młodymi. Zwierzęta pojawiły się bardzo blisko trasy spacerowej, a potem zdecydowały się ją przeciąć. W sieci udostępniono nagranie pokazujące, jak drapieżniki przemieszczają się tuż obok grupy ludzi. Co ciekawe, na filmie widać, że turyści w większości zachowali spokój – nie wpadli w panikę, nikt nie podchodził zbyt blisko ani nie rzucał pożywienia, chociaż niektórzy wyciągnęli telefony, by robić zdjęcia i kręcić filmy. Do zdarzenia odniesiono się na profilu Tatry Official, którego autor zaapelował o rozwagę.

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Takie spotkanie wymaga zachowania naprawdę dużego dystansu

Patrząc na takie nagrania, człowiek po raz kolejny uświadamia sobie, jak ważne jest szanowanie dzikiej przyrody i zachowanie bezpiecznej odległości od zwierząt

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Spotkanie z matką i młodymi wymaga rozwagi. Internautka opisała szczegóły

Pani Bogumiła, jedna z turystek obecnych na miejscu, podzieliła się własnymi spostrzeżeniami w jednym z komentarzy. Kobieta wytłumaczyła, że nie widać jej na udostępnionym nagraniu, bo wolała się wycofać, aby dać zwierzętom przestrzeń. Wspomniała, że po pokonaniu ścieżki niedźwiedzica przeszła przez potok, ale zwróciła też uwagę na lekkomyślność niektórych osób stojących zbyt blisko. Opisała zachowanie drapieżników przed wejściem na szlak, informując, że zwierzęta spokojnie jadły trawy i jagody, po czym matka sprawnie i z ostrożnością poprowadziła młode w bezpieczne miejsce. Przedstawiciele Tatry Official również ostrzegli, że w takich sytuacjach ryzyko jest realne. Zwłaszcza niedźwiedzica z młodymi potrafi być groźna, jeśli poczuje się zagrożona.

Mnie nie ma na tym filmiku, bo odeszłam, by zrobić misi miejsce, bo ewidentnie chciała przejść na prawą stronę

Widać zresztą, że przechodzi ostrożnie, a potem daje szybko nura ze szlaku

Wcześniej skubały krzaczki, chyba jagodowe, i trawy. Malutkie są rozkoszne, żerowały z apetytem, ona poruszała się bardzo szybko

Niedźwiedzica z młodymi może być nieprzewidywalna i takiej sytuacji zdecydowanie nie należy lekceważyć

Tatry są ich domem. My jesteśmy w nich tylko gośćmi