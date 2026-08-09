Kąpiel w Morskim Oku może cię drogo kosztować! TPN wlepia mandaty

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-08-09 19:20

Wysokie temperatury sprawiają, że turyści wędrujący po Tatrach szukają orzeźwienia w górskich jeziorach. To jednak fatalny pomysł - ostrzega Tatrzański Park Narodowy. Kąpiel w tatrzańskich stawach grozi kilkusetzłotowym mandatem. Gdy dojdzie do tego zejście z wyznaczonej trasy, kwota wzrasta. A na Słowacji jest jeszcze drożej!

Strażnicy TPN rozmawiają z turystami nad Morskim Okiem. O zakazie kąpieli w jeziorach przeczytasz na Eska Kraków.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Strażnicy parku rozmawiają z turystami nad Morskim Okiem w Tatrach. W tle widać góry, jezioro i dorożkę.

TPN przypomina, że kąpiel w tatrzańskich stawach i potokach jest zabroniona. Wysokie mandaty!

Kiedy żar leje się z nieba, turyści przemierzający tatrzańskie szlaki czasem ulegają pokusie i chłodzą się w potokach czy jeziorach. Ale w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego jest to absolutnie zakazane. Przedstawiciele TPN przyznają w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że takie sytuacje mają miejsce głównie podczas fali upałów. Patrole Straży Parku są regularnie obecne w  najchętniej odwiedzanych rejonach, takich jak choćby Morskie Oko. Ostatnio ukranano dwóch mężczyzn, którzy zeszli ze szlaku i wykąpali się w Czarnym Stawie Gąsienicowym, za co każdy musiał zapłacić po 700 zł. Chodziło o dwa osobne przewinienia: samo wejście do wody i zejście ze szlaku.

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Zejście ze szlaku i kąpiel to już 1000 zł kary. Jeszcze bardziej surowe przepisy u Słowaków

Za kąpiel w tatrzańskim stawie strażnicy mogą wypisać mandat w wysokości 500 zł. Gdy turysta dopuści się paru wykroczeń, na przykład schodząc z wytyczonej ścieżki, a następnie wskakując do wody, kara rośnie co najmniej do 1000 zł. To jednak nie wszystko, bo w skrajnych przypadkach sprawa zostaje skierowana na drogę sądową, gdzie maksymalna grzywna wynosi 5 tys. zł. Z

Identyczne przepisy obowiązują również na Słowacji. Słowackie służby za nieprzestrzeganie regulaminu wystawiają mandaty do 300 euro. Jeśli jednak sprawa trafi do sądu, kwota może przekroczyć nawet 3 tysiące euro.

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