Niespodziewana zmiana w pogodzie. To się stanie 11 listopada. Żółty kolor mówi wszystko

Najnowsza prognoza pogody

W najnowszej synoptycznej prognozie pogody na noc z 3 na 4 listopada widzimy temperatury minimalne na poziomie -2 stopni na Pomorzu i Kaszubach. Zimowe akcenty już zaczęły niepokoić Polaków, przypominając chociażby o konieczności wymiany opon na zimowe.

Kolejne dni przyniosą pogodową stabilizację. Temperatury w ciągu dnia ukształtują się na poziomie od 7 stopni na południu, do 11 na północy i północnym zachodzie kraju. Jak się okazuje - najcieplejsze dni listopada dopiero przed nami. Najnowsze dane z modelu ECMWF, które zwizualizował dr Alan Mandal z IMGW na pewno spodobają się tym, którzy nie tęsknią za zimą.

Pogoda na 11 i 12 listopada. Żółty kolor zwiastuje ocieplenie

IMGW stale aktualizuje prognozę numeryczną na 10 dni. Najciekawiej wyglądają temperatury maksymalne na 11 i 12 listopada. Wartości na poziomie 15-17 stopni przewidywane są dla województw:

małopolskiego

podkarpackiego

śląskiego

dolnośląskiego

lubelskiego

świętokrzyskiego

łódzkiego

opolskiego

Autor: IMGW/ Materiały prasowe Maksymalna temperatura powietrza. Prognoza pogody - model ECMWF

Wiele wskazuje na to, że nie ziści się scenariusz z szybkim atakiem śnieżnej i mroźnej zimy. Na początku drugiej dekady listopada Polacy powinni być przygotowani na powrót przyjemnej wersji jesieni.

Wyraźne spadki temperatur są przewidywane dopiero na przełom listopada i grudnia. Aktualizacje w prognozach będziemy notować w ESKA News i na antenie Radia ESKA.