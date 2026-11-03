Niespodziewana zmiana w pogodzie. To się stanie 11 listopada. Żółty kolor mówi wszystko

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-11-03 16:08

Prognoza pogody na początek drugiej dekady listopada może zaskoczyć wielu Polaków. Jeszcze nie tak dawno w analizach meteorologów dominowały sygnały, związane ze wczesnym atakiem zimy. Tymczasem IMGW wskazuje, że 11 i 12 listopada temperatury poszybują w górę! Szczegóły poniżej.

Jesienna pogoda i przyjemne temperatury w nowej prognozie / zdjęcie ilustracyjne
Autor: Unsplash.com Jesienna pogoda i przyjemne temperatury w nowej prognozie / zdjęcie ilustracyjne

Najnowsza prognoza pogody

W najnowszej synoptycznej prognozie pogody na noc z 3 na 4 listopada widzimy temperatury minimalne na poziomie -2 stopni na Pomorzu i Kaszubach. Zimowe akcenty już zaczęły niepokoić Polaków, przypominając chociażby o konieczności wymiany opon na zimowe.

Kolejne dni przyniosą pogodową stabilizację. Temperatury w ciągu dnia ukształtują się na poziomie od 7 stopni na południu, do 11 na północy i północnym zachodzie kraju. Jak się okazuje - najcieplejsze dni listopada dopiero przed nami. Najnowsze dane z modelu ECMWF, które zwizualizował dr Alan Mandal z IMGW na pewno spodobają się tym, którzy nie tęsknią za zimą.

Pogoda na 11 i 12 listopada. Żółty kolor zwiastuje ocieplenie

IMGW stale aktualizuje prognozę numeryczną na 10 dni. Najciekawiej wyglądają temperatury maksymalne na 11 i 12 listopada. Wartości na poziomie 15-17 stopni przewidywane są dla województw:

  • małopolskiego
  • podkarpackiego
  • śląskiego
  • dolnośląskiego
  • lubelskiego
  • świętokrzyskiego
  • łódzkiego
  • opolskiego

Maksymalna temperatura powietrza. Prognoza pogody - model ECMWF
Autor: IMGW/ Materiały prasowe Maksymalna temperatura powietrza. Prognoza pogody - model ECMWF

Wiele wskazuje na to, że nie ziści się scenariusz z szybkim atakiem śnieżnej i mroźnej zimy. Na początku drugiej dekady listopada Polacy powinni być przygotowani na powrót przyjemnej wersji jesieni.

Wyraźne spadki temperatur są przewidywane dopiero na przełom listopada i grudnia. Aktualizacje w prognozach będziemy notować w ESKA News i na antenie Radia ESKA.

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