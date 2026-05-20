Niezwykła kumulacja szczęścia w Małopolsce. Trzech graczy rozbiło bank na tych samych liczbach

W poniedziałek 18 maja w województwie małopolskim odnotowano aż trzy wygrane pierwszego stopnia w Mini Lotto.

Zwycięskie kupony zostały kupione w punktach zlokalizowanych w Krakowie, Krzeszowicach i Kalwarii Zebrzydowskiej.

Szczęśliwcy otrzymają przelewy na kwotę 69 240 złotych, od której należy odliczyć odpowiedni podatek.

Szczęśliwe losowanie w Małopolsce. Gracze skreślili te same liczby

Początek tygodnia przyniósł wyjątkowe emocje osobom grającym w gry liczbowe w Małopolsce. 18 maja w losowaniu Mini Lotto padły trzy nagrody pierwszego stopnia, które trafiły prosto do mieszkańców Małopolski. Zwycięskie zakłady, dające graczom zastrzyk gotówki, zostały zawarte w trzech różnych miastach regionu. Szczęśliwe punkty sprzedaży znajdowały się w Krakowie przy ulicy Krakowskiej, w Krzeszowicach również przy ulicy Krakowskiej oraz w Kalwarii Zebrzydowskiej na ulicy Jagiellońskiej. Wszystkie te miejscowości leżą w stosunkowo niewielkiej odległości od siebie, co dodaje całej sytuacji niezwykłości.

Każdy ze szczęśliwców zasilił swoje konto kwotą niemal 70 tysięcy złotych. Choć nie jest to suma diametralnie zmieniająca życie, zwłaszcza po odliczeniu podatku, bez wątpienia pomoże zrealizować wybrane marzenia i znacząco wpłynie na domowy budżet. Zwycięska kombinacja to liczby: 2, 4, 7, 21 i 37. Co ciekawe, tego dnia fortuna uśmiechnęła się też do graczy z innych miast. W poniedziałek „piątkę” trafili także klienci kolektur we Wrocławiu, Lublinie i Krośnie. Sześciu wygranych podczas jednego wieczora to naprawdę rzadko spotykany przypadek.

Należy podkreślić, że zaledwie 16 maja w Krakowie przy ulicy Kalwaryjskiej inny klient poprawnie skreślił „piątkę” w Mini Lotto i zainkasował ponad 260 tysięcy złotych.

Zasady gry w Mini Lotto. Jak wziąć udział w losowaniu?

Mini Lotto od dawna kusi klientów marzących o finansowym zastrzyku bez angażowania sporych kwot. Aby powalczyć o nagrodę, należy wybrać pięć liczb z dostępnej puli czterdziestu dwóch. Koszt kuponu jest znacznie mniejszy w porównaniu do standardowego „Lotto”, przez co wielu graczy regularnie inwestuje w tę formę rozrywki. Za jeden zakład w Mini Lotto zapłacimy jedynie dwa złote. Wyniki można sprawdzać codziennie przez cały tydzień o godzinie 22.00.

