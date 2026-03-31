W zeszłym roku w Małopolsce odnotowano 227,5 tysiąca nieodwołanych wizyt lekarskich, co stanowi wzrost o niemal 90 tysięcy w porównaniu do roku poprzedniego.

Najwięcej, bo 55 tysięcy, nieodwołanych porad dotyczyło wizyt u ortopedy.

NFZ przypomina, że nieodwołane wizyty blokują dostęp do specjalistów dla innych potrzebujących pacjentów i apeluje o ich odwoływanie.

Nieodpowiedzialność pacjentów obciąża system ochrony zdrowia. Masowo nie przechodzą na wizyty

W ubiegłym roku Małopolska odnotowała rekordową liczbę nieodwołanych wizyt lekarskich. Radio Kraków podaje, że aż 227,5 tysiąca pacjentów nie stawiło się na umówione konsultacje, nie informując o tym wcześniej placówek medycznych. To wzrost o niemal 90 tysięcy w porównaniu do roku poprzedniego, co świadczy o pogłębiającym się problemie. Ta sytuacja ma poważne konsekwencje, wpływając na dostępność opieki zdrowotnej dla innych potrzebujących. Puste gabinety i zmarnowany czas lekarzy to realne straty dla systemu, który i tak zmaga się z długimi kolejkami i niedoborem specjalistów.

Analiza danych Narodowego Funduszu Zdrowia jasno wskazuje, gdzie problem nieodwołanych wizyt lekarskich jest najbardziej dotkliwy. Najwięcej pacjentów zrezygnowało z konsultacji u ortopedy, gdzie przepadło aż 55 tysięcy porad. To pokazuje skalę wyzwania, przed którym stoi polska służba zdrowia. Każda taka nieodwołana wizyta to stracona szansa dla innej osoby, która mogłaby otrzymać pomoc medyczną.

Jak uniknąć marnowania wizyt? NFZ przypomina o obowiązkach

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pacjent ma obowiązek uprzedzić placówkę medyczną, jeśli nie jest w stanie stawić się na zaplanowaną wizytę. Narodowy Fundusz Zdrowia, wychodząc naprzeciw temu problemowi, wysyła wiadomości z przypomnieniem o umówionej konsultacji czy badaniu. Mimo to, liczba nieodwołanych wizyt nadal rośnie. NFZ apeluje, aby w przypadku niemożności stawienia się na wizytę, natychmiast skontaktować się ze szpitalem lub przychodnią i odwołać badanie.

Sonda Czy uważasz, że w Polsce służba zdrowia działa sprawnie? tak nie nie korzystam z publicznej służby zdrowia